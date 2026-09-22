Sessão da Tarde de hoje exibe Operação Panda com Jackie Chan

Na trama, Jackie Chan interpreta a si mesmo e se junta a outros personagens para tentar recuperar o animal.

Sessão da Tarde desta terça-feira (22) exibe o filme Operação Panda – Missão Resgate (Panda Plan, 2024), uma comédia de ação protagonizada por Jackie Chan. A produção será exibida pela Globo nesta tarde, a partir das 15h40.

História do filme da Sessão da Tarde hoje

Em operação panda, o lendário ator de ação jackie chan se envolve numa missão de resgate ao querido e amado panda hu hu após ele ser sequestrado do zoológico. Enquanto chan é convidado para adotar o fofo animal, um grupo criminoso internacional organiza um plano para capturá-lo, já que hu hu não é um panda qualquer: a mancha preta clássica dessa espécie nasceu apenas em um dos olhos do bicho, tornando-o único e precioso.

Mercenários, então, são designados para roubar hu hu e oferecem uma recompensa milionária por ele. Diante dessa crise inesperada, jackie chan se junta com seu agente e o dedicado cuidador do panda para impedir a operação contra hu hu. O trio embarca numa aventura inesquecível e repleta de ação para proteger o bicho e derrubar os criminosos.

Dirigido por Luan Zhang, o longa acompanha uma missão de resgate envolvendo Hu Hu, um panda que é sequestrado de um zoológico. O elenco também reúne Xiang Wei, Ce Shi, Yanbo Han e Andy Friend.