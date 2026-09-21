Resumo de Quem Ama Cuida hoje (21/9): pergunta de Adriana cria triplex em Ademir

O resumo de Quem Ama Cuida hoje, dia 21, terá um confronto tenso entre Adriana (Letícia Colin) e Ademir (Dan Stulbach). A fisioterapeuta fará uma pergunta sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes) que deixará o advogado completamente perturbado.

Tudo começa quando Ademir vai até a casa de Elisa (Isabela Garcia) à procura de Adriana. A mãe da fisioterapeuta avisa que a filha não está no local e pede que ele vá embora. O advogado, porém, ignora o pedido e entra na sala. A presença de Ademir deixa Elisa nervosa, e ela começa a passar mal. Mesmo diante da situação, ele tenta se colocar como alguém disposto a ajudá-la. Elisa, no entanto, afirma que só ficará melhor quando ele desaparecer de sua frente.

Pouco depois, Otoniel (Tony Ramos) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) chegam e encontram Elisa bastante debilitada. Ademir tenta justificar sua presença, mas Mau Mau não acredita em sua versão e o responsabiliza pela crise da mãe.

Otoniel também perde a paciência e ordena que o advogado deixe a casa. Ademir só vai embora depois de ser ameaçado com a possibilidade de chamarem a polícia. Na sequência, Otoniel e Mau Mau levam Elisa ao hospital.

Ao saber do que aconteceu com a mãe, Adriana decide enfrentar Ademir. Ela vai até o escritório do advogado e questiona o motivo de ele ter procurado Elisa.

Durante a conversa, Adriana menciona as denúncias de assédio que ameaçam a reputação de Ademir. Ele tenta minimizar as acusações e provoca a fisioterapeuta, afirmando que ainda poderá recuperar seu prestígio caso seja absolvido no recurso relacionado ao caso de Suely (Júlia Stockler).

Porém, Adriana não se intimida e coloca em dúvida os verdadeiros motivos que levam Ademir a tentar incriminá-la. Ela sugere que a insistência do advogado pode estar relacionada a algo muito mais grave.

Em meio ao confronto, Adriana faz a pergunta que deixa Ademir completamente abalado: será que ele está tentando colocar a culpa pela morte de Arthur em outra pessoa para esconder o próprio envolvimento no crime? A suspeita faz o advogado perder o controle. Ademir abandona o tom de deboche e manda Adriana sair imediatamente de seu escritório.

A acusação aumenta a tensão em torno da morte de Arthur e coloca Ademir novamente no centro das suspeitas.

O resumo da trama foi divulgado pela Globo e pode sofrer alteração sem aviso prévio. A novela Quem Ama Cuida vai ao ar de segunda a sábado, às 21h45, na Globo.

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