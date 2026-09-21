Cinema & TV

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (21/9): pergunta de Adriana cria triplex em Ademir

Novela começa mais tarde nesta segunda, mas capítulo movimenta trama

Escrito por Anny Malagolini
Adriana descobre prova contra Pilar — Foto: Gloresumo quem ama cuida novela da globo Adriana - Foto: Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O resumo de Quem Ama Cuida hoje, dia 21, terá um confronto tenso entre Adriana (Letícia Colin) e Ademir (Dan Stulbach). A fisioterapeuta fará uma pergunta sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes) que deixará o advogado completamente perturbado.

Tudo começa quando Ademir vai até a casa de Elisa (Isabela Garcia) à procura de Adriana. A mãe da fisioterapeuta avisa que a filha não está no local e pede que ele vá embora. O advogado, porém, ignora o pedido e entra na sala. A presença de Ademir deixa Elisa nervosa, e ela começa a passar mal. Mesmo diante da situação, ele tenta se colocar como alguém disposto a ajudá-la. Elisa, no entanto, afirma que só ficará melhor quando ele desaparecer de sua frente.

Pouco depois, Otoniel (Tony Ramos) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) chegam e encontram Elisa bastante debilitada. Ademir tenta justificar sua presença, mas Mau Mau não acredita em sua versão e o responsabiliza pela crise da mãe.

Otoniel também perde a paciência e ordena que o advogado deixe a casa. Ademir só vai embora depois de ser ameaçado com a possibilidade de chamarem a polícia. Na sequência, Otoniel e Mau Mau levam Elisa ao hospital.

Ao saber do que aconteceu com a mãe, Adriana decide enfrentar Ademir. Ela vai até o escritório do advogado e questiona o motivo de ele ter procurado Elisa.

Durante a conversa, Adriana menciona as denúncias de assédio que ameaçam a reputação de Ademir. Ele tenta minimizar as acusações e provoca a fisioterapeuta, afirmando que ainda poderá recuperar seu prestígio caso seja absolvido no recurso relacionado ao caso de Suely (Júlia Stockler).

Porém, Adriana não se intimida e coloca em dúvida os verdadeiros motivos que levam Ademir a tentar incriminá-la. Ela sugere que a insistência do advogado pode estar relacionada a algo muito mais grave.

Em meio ao confronto, Adriana faz a pergunta que deixa Ademir completamente abalado: será que ele está tentando colocar a culpa pela morte de Arthur em outra pessoa para esconder o próprio envolvimento no crime? A suspeita faz o advogado perder o controle. Ademir abandona o tom de deboche e manda Adriana sair imediatamente de seu escritório.

A acusação aumenta a tensão em torno da morte de Arthur e coloca Ademir novamente no centro das suspeitas.

O resumo da trama foi divulgado pela Globo e pode sofrer alteração sem aviso prévio. A novela Quem Ama Cuida vai ao ar de segunda a sábado, às 21h45, na Globo.

Veja também:

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro

Domingo Maior exibe O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio; veja horário

Quem saiu da Dança dos Famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje em apresentação de Funk

Thiago Lacerda revelou o motivo da separação

Qual foi o motivo da separação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes?

Jungle Cruise na temperatura máxima hoje

Jungle Cruise é o filme escolhido para a Temperatura Máxima de hoje; veja horário

Masterchef em edição especial com ex-participantes

Rival de Dayse volta para o Masterchef com ex-participantes: veja quando estreia

próximos capítulos de Quem Ama Cuida

O que acontece nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, de 21 a 26 de setembro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes