Quem é a esposa de Rick, cantor que está desaparecido após helicóptero sumir

Quem é a esposa de Rick, cantor que está desaparecido após helicóptero sumir

O desaparecimento do cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, mobilizou equipes de resgate em Santa Catarina nesta segunda-feira (21). Enquanto as buscas pelo artista continuam, a história de sua família também ganhou atenção, especialmente a de sua esposa, com quem mantém uma longa relação.

Com quem Rick é casado?

Rick é casado com Geralda Carvalho há 40 anos, o casal mora atualmente nos Estados Unidos. Os dois estão juntos há décadas e oficializaram a união em uma cerimônia religiosa realizada em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o cantor escolheu o local para realizar o casamento por sua ligação com a santa. Na época da cerimônia, Rick e Geralda já viviam juntos havia cerca de 30 anos.

A celebração foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e contou com apresentações musicais. Durante a cerimônia, também foi exibido o clipe da música “Perfeição”, composta por Rick para Geralda.

O casal tem dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos: Matheus, Maria Helena, Isabela e Mariana.

Rick desaparece durante viagem em Santa Catarina

A história da família voltou a ganhar atenção nesta segunda-feira (21), após Rick desaparecer durante uma viagem em Santa Catarina. O cantor estava em um helicóptero que desapareceu dos radares enquanto sobrevoava a região da Serra Catarinense. Segundo informações preliminares, a aeronave teria saído de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim. O trajeto teria sido afetado por condições de mau tempo e fortes chuvas.

Antes do desaparecimento, Rick havia publicado nas redes sociais um vídeo relacionado à viagem. Na gravação, o cantor aparece chegando a uma pista particular de aeroporto e encontrando o empresário Bruno Avelar e uma mulher.

Rick marcou na publicação o perfil de Avelar e também o de Geralda Carvalho. A esposa, no entanto, não aparece nas imagens divulgadas pelo cantor.

O vídeo mostra ainda momentos da viagem, incluindo a decolagem e a aterrissagem da aeronave, além de Rick e Bruno deixando o avião.

As buscas pela aeronave mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da Força Aérea Brasileira. As autoridades trabalham para localizar o helicóptero e esclarecer o que aconteceu durante o voo.

Até o momento, as informações sobre o paradeiro de Rick são preliminares e as buscas seguem em andamento.