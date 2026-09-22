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Entenda por que as buscas pelo helicóptero com Rick foram interrompidas

Helicóptero desapareceu em Santa Catarina

Escrito por Anny Malagolini
Rick Foto: redes sociais
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O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, estava na aeronave que desapareceu nesta segunda-feira (21), em Santa Catarina. As buscas pelo helicóptero foram interrompidas durante a noite devido às condições meteorológicas na região e serão retomadas na manhã desta terça-feira (22), por volta das 6h.

Por que as buscas pelo helicóptero com Rick foram interrompidas?

A suspensão das buscas pelo helicóptero com Rick ocorreu durante a noite desta segunda-feira em razão do mau tempo na Serra Catarinense. A região enfrentou chuva forte, ventos e dificuldades de acesso, condições que prejudicaram o deslocamento das equipes e a operação de busca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, os trabalhos serão retomados a partir das 6h desta terça-feira (22). A previsão é que as equipes voltem a atuar nas áreas consideradas prioritárias assim que houver condições para a operação.

A região estava sob alerta vermelho para tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Os trabalhos foram direcionados inicialmente para a região de Urubici, onde havia uma área considerada como possível local da queda. As equipes chegaram a realizar buscas na localidade de Vacas Gordas, mas não encontraram vestígios da aeronave.

Posteriormente, a área de procura foi ampliada após a identificação do último sinal de celular de um dos ocupantes. Os dois pontos ficam separados por cerca de 30 quilômetros, o que levou as equipes a reorganizarem a operação.

As condições de acesso também dificultaram os trabalhos. Segundo informações divulgadas durante a operação, algumas pontes estavam submersas e havia árvores caídas nas estradas, obrigando as equipes a procurar rotas alternativas.

A Força Aérea Brasileira confirmou que foi acionada para realizar as buscas pela aeronave, que havia decolado de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto. Duas aeronaves especializadas foram empregadas na operação: um Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas, utilizados em missões de busca e salvamento em diferentes terrenos e condições ambientais.

Até o momento da interrupção dos trabalhos, não havia confirmação oficial sobre a localização do helicóptero nem sobre o estado dos ocupantes.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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