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Resumo Por Você hoje (21/9): Bela e Lucas se apaixonam e Vanessa fica atormentada

Novela começa às 19h35

Escrito por Anny Malagolini
Resumo Por Você hoje Foto: Globo
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O capítulo de Por Você desta segunda-feira, 21 de setembro, será marcado por romance, tensão e conflitos no Hospital Luz. Bela e Lucas vivem um momento de paixão, enquanto Vitor enfrenta problemas após cometer um erro médico. Ao mesmo tempo, a relação entre Dalila e Peixe começa a ganhar novos contornos, e Vanessa fica furiosa ao ver Bela assumir o protagonismo durante uma palestra no hospital.

O que acontece em Por Você

No capítulo desta segunda-feira em Por Você, Bela e Lucas vivem um momento romântico e deixam claro que estão apaixonados. A médica, porém, precisa interromper o encontro quando é chamada para atender um parto de emergência.

No hospital, Vitor comete um erro ao prescrever uma medicação para um paciente. Preocupado com a situação, ele pede a Alencar que não conte o ocorrido a Ricardo. Bela percebe que o médico precisa descansar e recomenda que ele se afaste um pouco das atividades.

Vitor, no entanto, acaba seguindo uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição médica.

Enquanto isso, Dalila e Peixe percebem que a amizade entre os dois está dando espaço para uma atração diferente. Dalila conversa com Suelen e aconselha a amiga a não desistir tão facilmente de Peixe.

Tom-Tom recebe autorização para integrar a escola Maria Firmino dos Reis. Sabugo comemora a novidade e agradece a Lucas pela ajuda.

Iara procura Bela para conversar sobre Juarez. A obstetra também começa a entrevistar algumas candidatas para trabalhar em sua casa.

Toy volta a se passar por médico e conversa com Leandra, mantendo a farsa. Em outro momento, Gabriel inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz.

Durante o evento, o advogado chama Bela para subir ao palco. A atitude desperta a revolta de Vanessa, que não esconde o ódio diante da situação.

Veja também o resumo de Quem Ama Cuida

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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