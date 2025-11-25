Sessão da Tarde de hoje vai passar o filme Incontrolável

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta terça-feira, dia 25 de novembro, o filme Incontrolável. A exibição do longa na TV Globo, que conta com Denzel Washington, começa às 15h25 (horário de Brasília).

Filme da Sessão da Tarde hoje

Um trem de carga sai de um desvio sem maquinista a bordo e acelera para 112 km/h, e você entende como “Incontrolável”, de Tony Scott, recebe seu título. O filme é tão implacável quanto o trem, ganhando impulso lentamente antes de uma hora final de suspense contínuo e implacável. Em termos de pura técnica, este é um filme soberbo.

O problema começa quando um maquinista ( Ethan Suplee ) desembarca após pensar que havia parado o trem completamente. Ele não parou. Quando vê o trem se afastando lentamente, a expressão em seu rosto é suficiente para alimentar os próximos minutos. A princípio, presume-se que o trem seja uma montanha-russa, mas não é o caso. Ele está a toda velocidade.

Scott conta a história a partir de vários pontos de vista. Na cabine de outro trem, um maquinista veterano chamado Barnes ( Denzel Washington ) está treinando um novato, Colson ( Chris Pine ). No pátio da estação, uma chefe de pátio chamada Connie Hooper ( Rosario Dawson ) é responsável pelo despacho e pelas operações. Nos escritórios da empresa ferroviária, um executivo ( Kevin Dunn ) está preocupado principalmente com o custo da perda do trem, o que parece um prejuízo considerável, já que ele transporta materiais perigosos e está a caminho do centro de Scranton, Pensilvânia.

Acima, helicópteros de notícias circulam, fornecendo uma transmissão de TV ao vivo que Scott intercala com a ação. Isso lhe permite uma maneira plausível de fornecer uma visão geral e narrar a ação; um recurso semelhante foi usado por seu irmão Ridley Scott para nos ajudar a acompanhar os eventos em seu filme ” Falcão Negro em Perigo ” (2001).

As cenas de perseguição envolvendo trens têm uma limitação inevitável: os trens precisam de trilhos e só podem ir para frente ou para trás. Existem desvios, mas chegar a um deles pode não ser muito simples. Dois outros filmes que me vêm à mente são “O General” (1926), de Buster Keaton, e “O Expresso da Meia-Noite ” (1985), de Andrei Konchalovsky, que rendeu indicações ao Oscar aos dois homens que interpretavam a locomotiva, Jon Voight e Eric Roberts .