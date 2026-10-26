Sessão da Tarde hoje: conheça a história de Bunny Drop: Surpresas da Vida

Sessão da Tarde hoje: conheça a história de Bunny Drop: Surpresas da Vida

Nesta segunda-feira, 26 de outubro, a Sessão da Tarde apresenta uma história sobre afeto, família e os desafios de criar uma criança sem experiência como pai. Em Bunny Drop: Surpresas da Vida, um jovem solteiro muda completamente de vida depois de descobrir um segredo familiar que coloca uma menina de seis anos em uma situação delicada. O filme começa às 15h30.

Lançado no Japão em 2011, o longa é dirigido por Sabu e tem Ken’ichi Matsuyama e Mana Ashida nos papéis principais. A produção é baseada no mangá Usagi Drop, criado por Yumi Unita, e combina momentos de humor com situações emocionantes do cotidiano.

Qual é a história de Bunny Drop: Surpresas da Vida?

Daikichi Kawachi é um funcionário de escritório de 27 anos que retorna à casa da família para o funeral do avô. Durante o encontro dos parentes, ele descobre que o falecido deixou uma filha de seis anos, Rin, fruto de uma relação fora do casamento.

A revelação provoca desconforto entre os familiares. Sem disposição para cuidar da menina, os parentes consideram encaminhá-la para adoção, tratando a criança como um problema a ser resolvido.

Incomodado com a situação, Daikichi toma uma decisão inesperada: assume a responsabilidade de criar Rin. Mesmo sem experiência com crianças, ele passa a reorganizar a própria rotina para cuidar da menina, enfrentando dificuldades com horários, trabalho e as novas obrigações da paternidade.

A convivência transforma a relação entre os dois. Enquanto Daikichi aprende a lidar com as responsabilidades de um pai solo, Rin encontra alguém disposto a acolhê-la depois de perder a pessoa que cuidava dela.

O elenco é liderado por Ken’ichi Matsuyama, que interpreta Daikichi, e Mana Ashida, responsável pelo papel de Rin. A atriz Karina também integra a produção, como Yukari Nitani.

A direção é de Sabu, cineasta que também participou da elaboração do roteiro ao lado de Tamio Hayashi. O filme foi lançado nos cinemas japoneses em 20 de agosto de 2011 e tem duração de 114 minutos.

Vale a pena assistir a Bunny Drop?

O longa aposta em situações cotidianas para mostrar como a chegada de uma criança pode mudar a vida de um adulto. Em vez de concentrar a trama em grandes acontecimentos, a história acompanha a adaptação de Daikichi à nova rotina e a construção gradual de um vínculo familiar.

A produção também aborda a responsabilidade de cuidar de uma criança sem contar com uma estrutura familiar preparada para isso. O contraste entre a falta de experiência do protagonista e as necessidades de Rin cria momentos de humor e emoção.

Em crítica publicada em 2011, o jornal britânico The Japan Times elogiou o desempenho dos protagonistas e a maneira como o filme equilibra drama e comédia, embora tenha apontado o uso de situações sentimentais previsíveis. A história é uma opção para quem gosta de filmes familiares que tratam de afeto, amadurecimento e laços construídos para além dos vínculos tradicionais de parentesco.