Veja quem se deu mal nesta fase

Veja quem foi para a repescagem da Dança dos Famosos hoje e as notas (25/10)

Veja quem foi para a repescagem da Dança dos Famosos hoje e as notas (25/10)

A edição do Dança dos Famosos deste domingo, 25 de outubro, definiu os participantes que avançaram diretamente para a próxima fase e os que terão uma nova chance na repescagem. No ritmo do rock, os competidores se apresentaram no Domingão com Huck, da TV Globo, e foram avaliados pelos jurados técnicos e artísticos.

Breno Ferreira e Diego Martins se destacaram ao conquistar notas 10 de todos os jurados. Já Rita Guedes, Bruna Griphao e Ticiane Pinheiro não conseguiram garantir a classificação direta e vão disputar a repescagem.

Quem foi para a repescagem no Dança dos Famosos?

As participantes Rita Guedes, Bruna Griphao e Ticiane Pinheiro estão entre os nomes que disputarão a repescagem após a rodada deste domingo. Com isso, as três seguem no programa, mas precisarão enfrentar uma nova etapa para continuar na disputa pelo título.

A classificação considerou o desempenho acumulado dos participantes ao longo das etapas anteriores, com avaliações dos jurados, da plateia e do público de casa.

Quatro participantes garantiram a vaga direta na próxima etapa do quadro: Breno Ferreira, Mell Muzzillo, Léo Foguete e Diego Martins.

Breno e Diego foram os destaques da noite ao receberem nota máxima de todos os jurados. As apresentações reforçaram a disputa entre os competidores nesta fase da temporada.

Quais foram as notas do Dança dos Famosos neste domingo?

As apresentações tiveram o rock como tema. Confira as notas atribuídas pelos jurados a cada dupla:

Mell Muzzillo e Davi Norton: recebeu notas 10 de José Loreto, Nanda Marques, Milton Cunha, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além de 9,9 de Ana Botafogo.

Rita Guedes e Jefferson Bilisco: recebeu 10 de José Loreto e Nanda Marques, 9,8 de Milton Cunha e 9,7 de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti: recebeu 10 de José Loreto e Nanda Marques, 9,9 de Milton Cunha e 9,8 de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Bruna Griphao e Lucas Teo: recebeu 10 de José Loreto e Nanda Marques, 9,9 de Milton Cunha e Carlinhos de Jesus, 9,9 de Ana Botafogo e 9,8 de Zebrinha.

Breno Ferreira e Jaque Paraense: conquistou nota 10 de todos os jurados.

Léo Foguete e Thais Souza: recebeu 10 de José Loreto e Nanda Marques e 9,9 de Milton Cunha, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Diego Martins e Mayara Araújo: conquistou nota 10 de todos os jurados.

Como funciona a repescagem do Dança dos Famosos?

A repescagem dá aos participantes que não conseguiram avançar diretamente a oportunidade de continuar no quadro. A etapa é decisiva porque define quem permanece na disputa e quem deixa a competição.

O Dança dos Famosos faz parte do Domingão com Huck, exibido aos domingos na TV Globo. A cada rodada, os participantes enfrentam novos ritmos e são avaliados pelo desempenho nas coreografias.