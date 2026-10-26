Globo? Galvão Bueno renova contrato com emissora e pode ganhar programa de auditório

O narrador e apresentador Galvão Bueno, 76 anos, seguirá no SBT em 2027. A emissora acertou a renovação do contrato com o comunicador e avalia ampliar sua participação na programação, com projetos que vão além das transmissões e dos debates esportivos. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. O acordo deve ser anunciado oficialmente pela emissora, que prepara novidades para a próxima temporada.

Galvão Bueno pode apresentar programa de auditório no SBT

Uma das possibilidades em discussão é colocar Galvão Bueno no comando de um programa de auditório voltado ao entretenimento. A equipe do apresentador já pesquisa formatos internacionais que possam ser adaptados à televisão brasileira.

A proposta ampliaria a atuação do narrador, conhecido principalmente pela cobertura de grandes eventos esportivos. Até o momento, porém, não há confirmação sobre o formato definitivo da atração, o horário de exibição ou a data de estreia. Atualmente, Galvão está à frente do Galvão F.C., programa exibido nas noites de segunda-feira. A atração reúne comentários sobre futebol, análises e convidados ligados ao esporte.

A ideia é permitir que Galvão e sua equipe apresentem projetos de diferentes gêneros para avaliação do SBT. Dessa forma, a renovação abre espaço para novas experiências na carreira do comunicador.

A permanência de Galvão Bueno foi acertada mesmo diante das incertezas sobre os direitos de transmissão de futebol do SBT para 2027. A emissora perdeu a Copa Sul-Americana e busca manter a Liga dos Campeões da Europa em sua programação.

O contrato, portanto, não depende exclusivamente da presença de campeonatos de futebol na grade. O canal também pretende aproveitar a experiência e a popularidade do apresentador em outras produções.

Contratado pelo SBT no fim de 2025, Galvão teve como um dos principais compromissos na emissora a cobertura da Copa do Mundo de 2026, realizada em parceria com a N Sports.