Onde se passa a novela Lá na Minha Terra?

Onde se passa a novela Lá na Minha Terra?

Quem assitiu a Lá na Minha Terra pode ficar curioso ao tentar localizar no mapa os lugares que aparecem na nova novela das seis da Globo. Com casinhas coloridas, paisagens do sertão e personagens que carregam os costumes do interior, a produção apresenta um universo que mistura referências regionais e elementos criados especialmente para a televisão.

A história acompanha Rosenda (Dira Paes), uma mulher que enfrenta sozinha a criação dos cinco filhos depois do desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Anos depois, uma descoberta muda o rumo de sua vida e a leva a revisitar o passado.

Mas afinal, onde fica Lavra Seca, a localidade que serve de pano de fundo para os acontecimentos da novela?

Onde fica Lavra Seca, de Lá na Minha Terra?

Lavra Seca não aparece em nenhum mapa oficial. A cidade foi criada pela produção da novela para representar uma comunidade do interior nordestino. Sua construção reúne referências arquitetônicas e culturais da região, sem reproduzir exatamente um município existente. A cidade cenográfica foi montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com espaços que ajudam a dar identidade à comunidade retratada na história.

Apesar de Lavra Seca ser fictícia, parte das paisagens vistas na novela existe de verdade. As gravações externas aconteceram na Chapada Diamantina, na Bahia, região conhecida por suas formações rochosas, grutas e cenários naturais.

A equipe passou cinco dias na região, com aproximadamente 100 profissionais envolvidos nas filmagens. Entre os lugares escolhidos estão o Morro do Pai Inácio, o Mirante do Camelo, os Gerais do Dandá, a Cachoeira dos Mosquitos e as grutas Lapa Doce e Torrinha.

Novela está sendo criticada por retrato errado do Nordeste

A representação do Nordeste em Lá na Minha Terra provocou uma onda de comentários negativos nas redes sociais desde a estreia da novela, em 9 de novembro. Parte do público questiona a escolha estética da produção, que apresenta Lavra Seca como uma comunidade marcada pela precariedade, com poucos sinais de modernidade.

Entre os pontos que geraram reclamações estão os cenários, os figurinos, os sotaques e objetos utilizados pelos personagens, como as cabaças para transportar água. Espectadores também criticaram cenas de banho em espaços externos e a falta de infraestrutura mostrada na comunidade.

O principal questionamento é o contraste entre a representação do sertão nordestino e as cenas ambientadas em São Paulo. Para os críticos, a novela reforça uma imagem antiga da região, como se o Nordeste estivesse parado no tempo, enquanto o Sudeste aparece associado ao desenvolvimento e à modernidade.

A repercussão chegou ao cineasta Kleber Mendonça Filho, que ironizou a representação da novela nas redes sociais. A discussão também dividiu opiniões: enquanto parte dos espectadores considera a ambientação estereotipada, outros defendem que a trama mostra dificuldades e tradições que ainda fazem parte da realidade de algumas comunidades sertanejas.

Confira: