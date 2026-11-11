Relembre quem matou Camilo na novela O Profeta

Em O Profeta, Camilo é encontrado morto após o sumiço de Marcos, mas quem causou sua queda fatal foi Wanda, durante uma briga sobre a gravidez que ele recusou assumir. A verdade só se revela no fim, levando Marcos e Sônia a criarem o filho de Camilo, Mateus.

O desaparecimento de Marcos (Thiago Fragoso) acaba levando a uma descoberta que deixa os personagens de O Profeta em choque. Durante as buscas pelo protagonista, um corpo é encontrado, e a suspeita inicial é de que a vítima seja ele. Ester (Vera Zimmermann) não consegue suportar a notícia e chega a desmaiar. Mas o morto é outra pessoa: Camilo (Malvino Salvador), e a história por trás de sua morte ainda reserva uma surpresa.

Quem matou Camilo em O Profeta?

A responsável pela morte de Camilo é Wanda (Samara Felippo). O que acontece, porém, não é exatamente um assassinato planejado. A personagem perde o controle durante uma discussão com o rapaz e acaba provocando uma queda fatal.

Tudo começa quando Wanda se envolve com Camilo e engravida dele. Ao contar sobre a gravidez, ela espera que o rapaz assuma a criança, mas recebe uma resposta que muda tudo: Camilo se recusa a reconhecer a paternidade.

A conversa termina em uma briga. Tomada pela raiva, Wanda empurra Camilo, que perde o equilíbrio e cai da janela. Ele não resiste à queda, e a personagem passa a carregar a responsabilidade pela morte.

A verdade só vem à tona no final da novela. Antes de partir para outra dimensão, Camilo ainda encontra uma maneira de se despedir. Ele pede perdão a Marcos por tudo o que fez contra o primo e também deixa um último pedido: que ele cuide de seu filho.

Marcos aceita o pedido e usa seu dom para ajudar Camilo a encontrar o caminho da luz.

Wanda acaba pagando pelo que fez. Antes de ser presa pelo assassinato, ela entrega o filho, Mateus, para Marcos e Sônia criarem. A decisão atende ao último desejo de Camilo e muda o rumo da vida do casal.

Enquanto isso, Marcos e Sônia conseguem deixar para trás os obstáculos que enfrentaram ao longo da história. Os dois se casam e finalmente encontram a tranquilidade que tanto procuravam.

A novela ainda apresenta um salto de 25 anos. Nesse período, Daniel, filho de Marcos e Sônia, cresce e se torna conhecido por suas descobertas em busca da cura do câncer.

Exibida originalmente em 2006, O Profeta tem Thiago Fragoso, Paolla Oliveira e Dalton Vigh no elenco principal. A novela está sendo reprisada no canal Globoplay Novelas e também pode ser assistida pelo streaming Globoplay.

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