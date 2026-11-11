A Sessão da Tarde desta quarta, 11 de novembro, exibe Roubo nas Alturas, comédia de 2011 com Ben Stiller e Eddie Murphy.

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Roubo nas Alturas com Ben Stiller e Eddie Murphy

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Roubo nas Alturas com Ben Stiller e Eddie Murphy

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, dia 11, exibe o filme Roubo nas Alturas (Tower Heist). A comédia acompanha um grupo de funcionários que decide fazer justiça com as próprias mãos depois de perder as economias de uma vida por causa de um golpe financeiro. A exibição começa às 15h35.

Filme da Sessão da Tarde é a comédia Roubo nas Alturas

Lançada em 2011, a comédia Roubo nas Alturas reúne Ben Stiller e Eddie Murphy em um filme que transforma trabalhadores comuns em uma equipe de ladrões improvisados. A direção é de Brett Ratner, conhecido também por trabalhos como A Hora do Rush.

A história se passa em um dos edifícios residenciais mais luxuosos de Nova York. É lá que Josh Kovacs (Ben Stiller) trabalha há mais de uma década, administrando os serviços e supervisionando uma equipe responsável pelo funcionamento do empreendimento.

A rotina aparentemente tranquila muda quando Arthur Shaw (Alan Alda), um bilionário que mora na cobertura, passa a ser investigado pelo FBI por uma fraude bilionária. O problema é que Josh e os demais funcionários também estão entre as vítimas: o empresário havia recebido a responsabilidade de administrar o fundo de aposentadoria dos trabalhadores e perdeu todo o dinheiro em seu esquema.

Sem perspectivas de recuperar as economias e revoltado com a situação, Josh resolve tomar uma atitude. Ele acredita que parte da fortuna desviada ainda está escondida na cobertura do antigo patrão e começa a organizar um plano para entrar no apartamento e recuperar o que foi roubado.

A missão, porém, está longe de ser simples. Para conseguir executar o assalto, Josh procura Slide (Eddie Murphy), um conhecido envolvido com pequenos crimes, que passa a orientar o grupo sobre como realizar a operação.

A equipe reúne funcionários com pouca ou nenhuma experiência em roubos. Entre eles estão Charlie (Casey Affleck), o concierge do prédio; Mr. Fitzhugh (Matthew Broderick), um antigo investidor de Wall Street que perdeu sua estabilidade financeira; Odessa (Gabourey Sidibe), funcionária da limpeza; e Enrique (Michael Peña), que também trabalha no edifício.

O conhecimento que todos têm sobre o prédio acaba se tornando uma vantagem. Afinal, eles conhecem os corredores, os funcionários e os hábitos dos moradores muito melhor do que qualquer criminoso de fora.

Além de Ben Stiller e Eddie Murphy, o filme conta com Alan Alda, Matthew Broderick, Casey Affleck, Téa Leoni, Michael Peña, Gabourey Sidibe e Stephen McKinley Henderson.

A produção também marca o encontro de dois nomes conhecidos da comédia americana. Stiller interpreta um funcionário disciplinado que se vê obrigado a abandonar as regras, enquanto Murphy assume o papel de um criminoso experiente, responsável por ensinar os trabalhadores a colocar o plano em prática.

A participação de Matthew Broderick acrescenta outro elemento à história: seu personagem representa alguém que já esteve no universo financeiro, mas acabou prejudicado pela própria crise provocada pelo empresário.