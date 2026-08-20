Sessão da Tarde exibe o filme Guiado pelo Luar

A Sessão da Tarde na Globo hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, exibe o filme Guiado pelo Luar . A transmissão começa às 15h35 (horário de Brasília). Dá para assistir na TV e no Globoplay, de graça. O filme aborda temas como fé e perdão e conta uma história cativante sobre a luta de uma família para encontrar a cura.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje?

Dois anos após a morte de sua esposa, o famoso cantor country Will Brown se encontra em um estado de profunda angústia emocional, isolando-se dos filhos e do mundo em um rancho de cavalos. Consumido pela culpa por não ter conseguido salvá-la do acidente que causou sua morte, Will se recusa a permitir que seus filhos pequenos interajam com o cavalo árabe branco dela. Sua filha pequena, Ellie, no entanto, vê uma conexão com a mãe através do animal e pretende montá-lo, o que a coloca em conflito emocional com o pai, que deseja vendê-lo. Para complicar ainda mais a situação, um treinador de cavalos chamado Sam é contratado por Ellie e começa a trabalhar com ela diariamente durante duas semanas.

Embora seja apresentado como um romance devido ao relacionamento com Sam, a dinâmica entre Will e sua filha é uma parte importante da história. Ellie ama seu pai e tenta fazer o que pode para ajudá-lo enquanto também lida com sua própria perda.

Will e a nova treinadora de cavalos não se dão bem de início, mas depois começam a se aproximar, eventualmente tornando-se amigos. Sam está afastada do namorado e Will, como o cavalo indomável, não tem certeza se está pronto para confiar novamente. Quando os dois começam a se dar bem (alerta de spoiler), o namorado de Sam aparece e faz uma oferta para comprar parte do rancho de Will. Isso afasta Will e Sam, e ele começa a reconstruir as barreiras ao redor do seu coração.

O ponto de virada para Will é um momento emocionante com Ellie e a descoberta de uma mensagem de sua falecida esposa. Will finalmente faz as pazes consigo mesmo e aprende a deixá-la ir. Isso o leva a retomar sua carreira de cantor em um show em uma casa de shows local e o coloca novamente no caminho da cura emocional, com ou sem a presença de Sam.

Moonrise aborda a tragédia da perda e como ela afeta os membros da família de maneiras diferentes. Sofrendo com sua própria dor, Will é incapaz de perceber como a perda da esposa afetou seus filhos e seu círculo de amigos. Ele guarda tudo para si e não consegue encontrar a melhor maneira de lidar com isso. Em sua jornada espiritual, ele inicialmente recusa ir à igreja e depois estaciona do lado de fora, mas muda de ideia. É um caminho sutil e lento em direção à saúde espiritual.

Quando Will pega seu violão novamente e retorna triunfante ao palco, ele usa uma canção country como testemunho: “Minha história não acabou, e eu ainda não terminei. Posso construir um muro e tentar me isolar. É só uma questão de tempo até que ele desmorone completamente… Eu preciso continuar seguindo em frente, sempre.” Interpretado pelo cantor country Granger Smith, cuja música permeia a trilha sonora, o filme, com sua temática religiosa, ganha ainda mais destaque com melodias country positivas e memoráveis.

Quem assistir ao filme com crianças pode conversar sobre como lidar com a decepção em relação a Deus e como a perda pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Pais e filhos também podem se esforçar para manter canais de comunicação abertos, para que ninguém sofra sozinho, como Will sofre na primeira parte do filme.

Moonrise é um filme sobre perda e reaprender a amar. Apresenta um romance terno, fortes laços familiares, um cenário típico do oeste americano e música country moderna. Um lançamento de destaque no gênero de filmes com temática religiosa.