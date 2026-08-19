Cinema & TV

Globo suspende Sessão da Tarde hoje e faz homenagem à Glória Menezes

Homenagem começa após a novela Além do Tempo

Escrito por Anny Malagolini
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Novamente, a programação vespertina da TV Globo terá uma mudança e, nesta quarta-feira, 19 de agosto, não haverá exibição da Sessão da Tarde. No lugar do filme, a emissora exibirá uma homenagem à atriz Glória Menezes, que morreu na terça-feira (18), aos 91 anos.

A emissora vai exibir o especial “Tributo”, dedicado à trajetória da atriz, logo após Além do Tempo, na Edição Especial. O programa está previsto para começar a partir das 15h20 e substituirá o filme que normalmente seria exibido na Sessão da Tarde.

Portanto, quem costuma acompanhar a Sessão da Tarde deve ficar atento: nesta quarta-feira (19), o filme não será exibido. No lugar da faixa, a Globo apresenta o especial “Tributo” em homenagem à Glória Menezes, a partir das 15h20.

O tributo revisita a trajetória de Glória Menezes em um especial que reúne cenas de diferentes fases da carreira da atriz, depoimentos de amigos e colegas, além de lembranças ao lado de Tarcísio Meira. A produção também recupera histórias dos bastidores e momentos que ajudaram a construir a carreira de uma das grandes atrizes da televisão brasileira.

Ao longo de décadas de trabalho, Glória interpretou personagens que ficaram marcados na memória do público. Entre eles estão Laurinha Figueiroa, de Rainha da Sucata (1990), Zoroastra, de O Beijo do Vampiro (2002), Baronesa Laura, de Senhora do Destino (2004), e Dona Irene, de A Favorita (2008). Seu último trabalho em uma novela foi Totalmente Demais, exibida em 2015.

A carreira, no entanto, foi muito além da televisão. No cinema, a atriz esteve em filmes como O Pagador de Promessas (1962), Independência ou Morte (1972) e Se Eu Fosse Você (2006). No teatro, participou de montagens que permaneceram anos em cartaz, como Tudo Bem no Ano Que Vem, apresentada entre 1976 e 1981, além de Navalha na Carne (1981), Jornada de Um Poema (2000) e Ensina-me a Viver (2008-2016).

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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