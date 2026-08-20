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Resumo de Quem Ama Cuida hoje (20/08): Pilar humilha Brigitte e César é assaltado

Novela desta quinta, 20 de agosto, começa às 21h40

Escrito por Anny Malagolini
resumo quem ama cuida 20 de agosto Foto: Globo
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O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 20 de agosto, será marcado pelo confronto entre Pilar e Brigitte. Para completar, César será assaltado na frente de Adriana e Mau Mau. Veja o que vai acontecer na novela das 9.

Resumo de Quem Ama Cuida de quinta-feira (20/8)

De acordo com o resumo de Quem Ama Cuida, divulgado pela TV Globo, Pilar vai protagonizar uma situação constrangedora ao destratar Brigitte na frente de toda a família. Nicolau não aceitará as ofensas e reagirá, enquanto César demonstrará preocupação com Brigitte.

Em meio aos conflitos, Adriana conversará com Mau Mau sobre o receio em relação à venda das joias. Ingrid deixará a festa de Silvana acompanhada de Iuri e seguirá para a joalheria. A proximidade entre os dois aumentará e eles acabarão ficando juntos.

Mau Mau também encontrará Felipe. Paralelamente, Joel ouvirá de Otoniel a história sobre como ele conheceu Francesca, mas não acreditará completamente no relato. Ainda assim, reconhecerá o carinho existente entre os dois.

Elisa pedirá a Enéas que mantenha em segredo o relacionamento entre eles e não revele a Otoniel que os dois estarão se encontrando.

Mais tarde, Adriana e Mau Mau presenciarão César sendo assaltado. O episódio deixará os dois preocupados e terá consequências para os próximos acontecimentos da trama.

Spoiler de Quem Ama Cuida: o que acontecerá na sexta-feira?

No capítulo 82, Adriana ajudará César após o assalto. A situação aproximará os dois, e ele decidirá marcar sessões de fisioterapia com ela. Enquanto isso, Pedro e Ademir discutirão na frente de Bruna e Carmita. Silvana também colocará em prática uma estratégia para recuperar o controle da joalheria: ela sugerirá a Tiago que os dois se aproximem de Ulisses para tentar fazer com que o filho retome a presidência.

Em uma conversa com Ingrid, Ulisses revelará que Pilar se casou com o pai de Brigitte por interesse. A informação poderá mudar a forma como Ingrid enxergará a história da família.

Adriana, por sua vez, confessará a Mau Mau que terá medo de ser julgada por Pedro por causa do plano de vingança. Otoniel contará a Elisa que Joel não acreditará na versão apresentada sobre Francesca.

Carmita agradecerá Ademir depois que ele quitar sua dívida com o banco. Em outro momento, Adriana registrará uma conversa na qual Pedro comentará que André e Dora se amam.

Mesmo diante do risco de ser descoberta, Adriana mentirá para Pedro e irá com Iuri ao encontro do comprador das joias. A negociação colocará o plano em uma situação delicada e poderá provocar novos conflitos nos próximos capítulos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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