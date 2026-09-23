Adriana consegue revisão criminal e Pilar se surpreende ao encontrá-la no escritório de Pedro

Resumo Quem Ama Cuida hoje (23/9): Adriana consegue revisão do caso e fica frente a frente com Pilar

Resumo Quem Ama Cuida hoje (23/9): Adriana consegue revisão do caso e fica frente a frente com Pilar

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira (23) será marcado por novas descobertas no caso da morte de Arthur. De acordo com o resumo da Globo, César conta a Adriana e Pedro como conseguiu os arquivos do perito, enquanto Pedro analisa a documentação de Dalto e percebe uma informação que nunca foi mencionada na perícia apresentada durante o julgamento.

A descoberta faz Pedro acreditar que existem elementos suficientes para questionar a condenação de Adriana. Diante disso, ele pede a revisão criminal do caso com o objetivo de inocentá-la da morte de Arthur. César, porém, mantém o ceticismo diante de algumas informações.

Enquanto isso, Fábia decide abrir o jogo com Pilar e confessa que manteve um caso com Arthur. A revelação promete mexer com os envolvidos e pode trazer novas consequências para a família.

Otoniel também procura César e afirma que tem encontrado o pai do médico. A notícia, no entanto, não convence completamente César, que demonstra desconfiança diante da informação.

Em outra frente da história, Silvana sugere que Fábia ajude Ulisses a reconstruir a própria vida. Adriana também dá um passo importante em seus negócios e conta a Dora que se tornou a nova sócia da joalheria.

Calma que tem mais resumo da novela. No capítulo de quinta-feira, Adriana ganha o apoio de Dora, que admira sua força e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. A situação de Lyris também chama atenção de Nancy, que fica preocupada com o comportamento da jovem.

Ulisses, por sua vez, desabafa com Carolina e afirma que Fábia não o ama mais. Mais tarde, ele flagra Lyris mexendo nas coisas dentro da casa da família Brandão.

César volta a sonhar com o pai e Bia sugere que ele procure Otoniel. Já Pilar fica incomodada ao descobrir que Rafael pretende pedir Andréa em casamento.

No final do capítulo, Pilar se surpreende ao encontrar Adriana no escritório de Pedro, aumentando ainda mais a tensão entre as duas.