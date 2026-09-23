Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Carla e Jéssica estão na final

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Carla e Jéssica estão na final

Carla e Jéssica estão na final do MasterChef Brasil. O episódio desta terça-feira, 22 de setembro, definiu as duas finalistas da 13ª temporada, após uma disputa que reuniu Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo em duas provas técnicas.

Como foi a eliminação do MasterChef hoje?

Na semifinal do MasterChef Brasil, Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo enfrentaram uma noite de muita pressão na cozinha. Os cinco participantes precisaram mostrar técnica, criatividade e domínio dos ingredientes para conquistar uma das duas vagas na grande final.

Na primeira prova, os cozinheiros encararam a tradicional Caixa Misteriosa, que desta vez trouxe um ingrediente nada simples: um peixe-sapo inteiro. O desafio exigiu que cada participante utilizasse o peixe no preparo de uma entrada e um prato principal.

A prova foi decisiva para a definição do primeiro finalista da temporada. Os participantes precisaram demonstrar precisão no preparo e criatividade para transformar o ingrediente em pratos capazes de convencer os jurados.

No segundo desafio da noite, os cozinheiros restantes encararam um clássico da gastronomia em uma versão mais elaborada. A missão foi preparar uma porchetta à moda Wellington, com diferentes camadas e recheios, além de molho e acompanhamento.

A prova exigiu técnica e atenção aos detalhes. O desempenho dos participantes definiu a segunda vaga para a grande final da 13ª temporada.

Ao fim da semifinal, Carla e Jéssica foram as escolhidas para disputar o troféu do MasterChef Brasil.

Quando será a final do MasterChef Brasil?

A grande final do MasterChef Brasil 2026 será realizada na terça-feira, 29 de setembro. Carla e Jéssica vão disputar o título da 13ª temporada e o troféu do reality gastronômico.

O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras, às 22h30 (horário de Brasília), na Band TV, com transmissão simultânea pela internet, no Band.com.br e no Bandplay.

Aos domingos, às 16h, a Band exibe a reprise do programa na televisão, no Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana também fica disponível no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube.

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