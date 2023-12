Sessão da Tarde hoje exibe 'A Fuga das Galinhas'

Mais de vinte anos depois, filme ganhará sequência no streaming

A Sessão da Tarde desta sexta-feira, 15, exibe a animação "A Fuga das Galinhas", clássico infantil dos anos 2000 que fez muito sucesso. O título vai ao ar logo após "Mulheres de Areia", fechando a programação de longas-metragens da programação desta semana.

Horário do filme da Sessão da Tarde hoje - 15 de dezembro

O filme A Fuga das Galinhas será exibido às 15h30, horário de Brasília. O título tem duração de 1h30 e fica no ar até às 17h, quando o "Vale a Pena Ver de Novo" começa. Os espectadores podem acompanhar pela TV aberta ou gratuitamente pelo Globoplay.

A obra foi lançada há 23 anos, quando fez bastante sucesso entre os fãs de animação. No entanto, não havia ganhado uma continuação até o final deste ano. Para quem não se lembra, A Fuga das Galinhas se passa na década de 50, numa fazenda na cidade de Yorkshire, quando a galinha Ginger tenta escapar do fim trágico que seus donos reservam para ela e suas amigas.

É quando surge na granja o galo Rocky, que promete às galinhas que irá ajudá-las a voar para que possam escapar dali. No entanto, Ginger e o amigo têm pouco tempo para colocar o plano em prática, já que os donos da fazenda compram uma máquina de fazer torta de galinhas, a qual em breve dizimará toda a população no local.

Para assistir a Sessão da Tarde, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão também pode acompanhar o filme através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro. É possível acessar a plataforma pelo navegador ou baixar o aplicativo disponível para iOS ou Android. Faça o login ou cadastra-se e, depois, clique em 'ao vivo' para assistir a Globo ao vivo.

Quando estreia A Fuga das Galinhas 2?

A continuação de A Fuga das Galinhas já está disponível no catálogo da Netflix desde 8 de dezembro. O segundo filme da saga só foi lançado mais de vinte anos após a história original, mas, desta vez, foi produzido e disponibilizado pela plataforma de streaming.

Na nova aventura, Ginger, a galinha protagonista desde o primeiro filme, leva uma vida tranquila depois de ter conseguido escapar da fazenda na história original. Ela e suas amigas agora moram em uma ilha, bem distante dos maus tratos dos donos.

Ginger forma uma família com o galo Rocky, com quem tem uma filha, a avezinha Molly. No entanto, tanto tempo depois de enfrentarem um grande perigo, a protagonista sofre nas mãos de uma nova ameaça que surge para aterrorizar a vida dos animais.

O filme foi disponibilizado diretamente no catálogo da plataforma de streaming e não será exibido nos cinemas. Os espectadores que desejarem acompanhar a segunda parte da história precisam ter uma das assinaturas da Netflix, cujos valores começam em R$ 18,90 para o plano padrão com anúncios e transmissão em 1080p.

"A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets" é dirigido por Sam Fell, o mesmo responsável pelos filmes "Por Água Abaixo" (2006) e "ParaNorman" (2012), ambos animações. No time de dubladores, que emprestam suas vozes às galinhas, estão Thandiwe Newton, Bella Ramsey, Miranda Richardson, Romesh Ranganathan, Daniel Mays, David Bradley e outros. No Brasil, a atriz Miriam Ficher é quem fica responsável pela voz da protagonista.