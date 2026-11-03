Que dia termina a novela a Nobreza do Amor: veja os últimos capítulos

Que dia termina a novela a Nobreza do Amor: veja os últimos capítulos

A Nobreza do Amor termina nesta sexta-feira, 6 de novembro, na programação da TV Globo. O folhetim das seis entra em sua reta final com uma sequência de acontecimentos que promete mudar o destino dos personagens, incluindo a queda de Jendal (Lázaro Ramos), a disputa pelo trono de Batanga e o desfecho dos romances.

Quando termina A Nobreza do Amor na Globo?

O último capítulo da novela A Nobreza do Amor será exibido na sexta-feira, 6 de novembro. Quem não conseguir acompanhar a exibição original terá uma nova oportunidade no sábado, dia 7, quando a Globo apresentará a reprise do encerramento.

Os capítulos finais concentram a resolução dos principais conflitos da história, especialmente a luta pelo poder em Batanga e o destino de Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto).

Com o encerramento de A Nobreza do Amor na sexta-feira, 6 de novembro, a Globo prepara a estreia de Lá na Minha Terra na faixa das 18h. A nova produção passa a ocupar o horário a partir de segunda-feira, 9 de novembro.

O que acontece nos últimos capítulos da novela?

A disputa pelo trono de Batanga será o principal acontecimento da reta final. Os rebeldes e os aliados do reino de Zinga se unem para enfrentar Jendal, que tenta manter o controle do território.

Na quarta-feira, 4 de novembro, Tonho e Chinua conseguem entrar no palácio, enfrentam os guardas e resgatam Alika. O reencontro dos protagonistas acontece em meio ao confronto, que também envolve outros personagens da resistência. Durante a batalha, Tonho descobre sua ligação com a antiga família real: ele é descendente do rei Shaka. Para assumir seu lugar na história de Batanga, o personagem retira a adaga cravada no baobá e enfrenta Jendal.

O desfecho do vilão será trágico. Depois de ser ferido por Omar (Rodrigo Simas), Jendal ainda recebe socorro no palácio, mas acaba morto por Tonho, que utiliza a arma de Shaka para derrotá-lo.

Com a queda do usurpador, Tonho assume o trono como Cayman 4º, ao lado de Alika. Os dois também oficializam a união e formam uma família. O casal terá um filho, chamado Lumumba. A batalha pelo reino também terá momentos de tensão para outros personagens. Ladisa será atingida durante o confronto, provocando o desespero de Akin.

Apesar da gravidade da situação, a morte da guerreira não está confirmada. Pelas informações antecipadas sobre o encerramento da novela, Jendal é o personagem que tem a morte prevista na resolução da história.

Enquanto Alika e Tonho encontram um caminho para a felicidade, Virgínia (Theresa Fonseca) e Mirinho (Nicolas Prattes) terão um encerramento conturbado.

Mirinho descobrirá que o bebê esperado por Virgínia não é seu filho. A revelação provocará o rompimento do casamento, e ele tentará se desfazer da fazenda herdada do pai antes de abandonar a mulher.

Sebastião (João Fontenele), por sua vez, terá uma mudança de trajetória. Depois de participar das armações de Virgínia e receber dinheiro de Jendal, ele tentará reparar seus erros e destinará a recompensa à caridade.

Na terça-feira, 3 de novembro, o governador afastará Bartô (Fábio Lago) da Prefeitura e escolherá Sebastião para administrar a cidade. O personagem terminará a história em uma posição política que dificilmente imaginaria no início da trama.

Os últimos capítulos também vão resolver as histórias amorosas de outros personagens. Entre os desfechos previstos estão: