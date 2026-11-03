Sessão da Tarde hoje: filme conta a história de George Foreman que voltou aos ringues aos 45 anos

Sessão da Tarde hoje: filme conta a história de George Foreman que voltou aos ringues aos 45 anos

A programação da Sessão da Tarde desta terça-feira, 3 de novembro, traz o filme George Foreman: Sua História (2023), que retrata a trajetória de um dos maiores nomes do boxe mundial. Exibido a partir das 15h25, o longa acompanha a vida do atleta desde a infância marcada pela pobreza nos Estados Unidos até a conquista de um dos feitos mais impressionantes da história do esporte: recuperar o título mundial dos pesos-pesados aos 45 anos.

Dirigido por George Tillman Jr., o filme apresenta uma história de superação que vai além das conquistas esportivas. A produção mostra como George Foreman transformou uma infância difícil em motivação para entrar no boxe, alcançou o reconhecimento internacional, abandonou os ringues para seguir a vida religiosa e, anos depois, decidiu voltar à atividade profissional.

O ator Khris Davis interpreta o protagonista, enquanto Forest Whitaker vive Doc Broadus, treinador que teve papel fundamental na formação do pugilista. Sullivan Jones também integra o elenco no papel de Muhammad Ali.

Qual é a história do filme George Foreman: Sua História?

A trama começa em Houston, no Texas, onde George Foreman cresceu em uma família pobre. Ainda jovem, ele enfrentou dificuldades financeiras, problemas de comportamento e episódios de violência. Sem perspectivas profissionais, ingressou no programa Job Corps, iniciativa do governo norte-americano voltada à formação e capacitação de jovens.

Foi nesse período que conheceu Doc Broadus, treinador que percebeu seu potencial no boxe e o incentivou a utilizar a própria agressividade dentro do esporte. Com a orientação do mentor, Foreman começou a construir uma carreira que mudaria completamente seu destino.

A evolução foi rápida. Em 1968, conquistou a medalha de ouro na categoria peso-pesado nos Jogos Olímpicos da Cidade do México. Depois da vitória olímpica, tornou-se profissional e passou a ganhar destaque nas principais competições internacionais.

Em 1973, alcançou o primeiro título mundial dos pesos-pesados ao derrotar Joe Frazier por nocaute, em uma luta realizada na Jamaica. A partir daí, passou a ser considerado um dos boxeadores mais fortes de sua geração.

Um dos momentos centrais do filme é o confronto com Muhammad Ali, em 1974, conhecido como Rumble in the Jungle. A luta aconteceu em Kinshasa, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo. Embora Foreman fosse apontado como favorito, Ali conseguiu vencer por nocaute no oitavo assalto e ficou com o cinturão.

A derrota marcou uma mudança na vida do atleta. Depois de outro revés importante, diante de Jimmy Young, em 1977, Foreman relatou ter vivido uma experiência religiosa durante sua recuperação no vestiário. Ele decidiu abandonar o boxe, aproximou-se da religião e tornou-se pastor em Houston, onde também criou um centro comunitário para jovens.

O filme também mostra a fase em que Foreman precisou enfrentar dificuldades fora dos ringues. Anos depois de abandonar a carreira esportiva, problemas financeiros envolvendo seus negócios e o centro comunitário fizeram com que ele reconsiderasse a aposentadoria.

Em 1987, aos 38 anos, voltou a lutar profissionalmente, depois de aproximadamente dez anos afastado. A decisão foi recebida com desconfiança, principalmente pela idade do atleta e pelo tempo longe das competições.

Mesmo assim, Foreman conseguiu reconstruir sua carreira e voltou a disputar os principais títulos da categoria.

O momento mais surpreendente aconteceu em 5 de novembro de 1994. Aos 45 anos e 299 dias, ele enfrentou Michael Moorer, então com 26 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Foreman venceu por nocaute no décimo assalto e recuperou o título mundial dos pesos-pesados.

A conquista entrou para o Guinness World Records como o recorde de campeão mundial dos pesos-pesados mais velho da história. O feito aconteceu mais de duas décadas depois de sua primeira conquista do cinturão.

O que aconteceu com George Foreman?

Depois de encerrar definitivamente a carreira no boxe, Foreman também ganhou notoriedade como empresário. Seu nome ficou mundialmente conhecido por causa da George Foreman Grill, uma churrasqueira elétrica que se tornou um sucesso comercial nos Estados Unidos e em outros países.

O ex-boxeador morreu em 21 de março de 2025, aos 76 anos, deixando um legado marcado pelas conquistas esportivas, pela atuação religiosa e pelo sucesso nos negócios.

George Foreman: Sua História revisita justamente essa trajetória de reinvenção, mostrando como o atleta passou de um jovem com poucas perspectivas a campeão olímpico, pastor, empresário e um dos nomes mais emblemáticos do boxe mundial.

Confira a Sessão da Tarde da semana