A Dona do Pedaço estreia em novembro e terá dobradinha com Avenida Brasil na Globo

Que dia começa A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo?

Que dia começa A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo?

A Globo já definiu a próxima novela que ocupará a faixa do Vale a Pena Ver de Novo. A partir de 23 de novembro de 2026, o público poderá acompanhar novamente a história de Maria da Paz em A Dona do Pedaço, produção de Walcyr Carrasco que retorna à programação depois de sete anos. A estreia também marca a transição entre a trama e Avenida Brasil, que está em exibição na faixa vespertina.

A novela protagonizada por Juliana Paes foi escolhida para substituir o folhetim de 2012, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A produção original de 2019 teve grande repercussão e chegou a ultrapassar os 40 pontos de audiência na Grande São Paulo durante sua exibição.

A volta da trama coloca novamente em cena personagens como Maria da Paz, Josiane e Vivi Guedes, além de reunir um elenco conhecido do público.

Quando começa reprise de A Dona do Pedaço na Globo?

A Dona do Pedaço estreia em 23 de novembro de 2026, no Vale a Pena Ver de Novo. A novela entra na programação para ocupar o lugar de Avenida Brasil, que se aproxima do fim de sua reprise.

A substituição mantém a aposta da Globo em produções de grande repercussão para a faixa da tarde. A novela de Walcyr Carrasco foi exibida originalmente entre maio e novembro de 2019, no horário das nove.

A trama acompanha Maria da Paz (Juliana Paes), uma jovem que cresce em uma família envolvida em uma rivalidade histórica com outro clã no interior do Espírito Santo. Ela se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), integrante da família rival, e os dois decidem enfrentar a oposição dos parentes para ficar juntos.

No dia do casamento, porém, uma tragédia muda o destino do casal. Maria foge para São Paulo sem saber que está grávida e precisa reconstruir a vida longe de sua cidade e de seus familiares.

Na capital paulista, ela encontra nos bolos uma oportunidade de sobrevivência. O talento aprendido com a avó Dulce (Fernanda Montenegro) permite que a personagem comece vendendo doces e, com o passar dos anos, construa uma rede de confeitarias.

O sucesso profissional, no entanto, não impede os problemas familiares. Sua filha, Josiane (Agatha Moreira), sente vergonha da origem humilde da mãe e passa a planejar maneiras de tomar sua fortuna.

Quem está no elenco de A Dona do Pedaço?

Além de Juliana Paes e Marcos Palmeira, a novela reúne nomes conhecidos da televisão brasileira. Agatha Moreira interpreta a vilã Josiane, enquanto Reynaldo Gianecchini vive Régis, personagem que se aproxima de Maria da Paz.

Paolla Oliveira interpreta Vivi Guedes, influenciadora digital que também tem uma história marcada por segredos familiares. Nathalia Dill vive Fabiana, irmã de Vivi. O elenco conta ainda com Fernanda Montenegro, Caio Castro, Sérgio Guizé, Monica Iozzi, José de Abreu, Natália do Vale, Ary Fontoura e Marco Nanini.

Com autoria de Walcyr Carrasco e direção artística de Amora Mautner, A Dona do Pedaço retorna à televisão com uma história que mistura romance, conflitos familiares, ambição e superação.