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Sessão da Tarde hoje: O Rei do Show é o filme desta quinta-feira

Filme começa após a novela

Escrito por Anny Malagolini
imagem de O Rei do Show filme da sessão da tarde hoje Foto: reprodução
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O filme O Rei do Show é a atração da Sessão da Tarde desta quinta-feira (8). O musical estrelado por Hugh Jackman será exibido pela TV Globo a partir das 15h40, logo depois da edição especial de Além do Tempo. A produção conta uma versão dramatizada da trajetória de P.T. Barnum, empresário que ficou conhecido por transformar espetáculos de entretenimento em um grande negócio no século XIX.

Qual a história do filme O Rei do Show?

Lançado em 2017, O Rei do Show acompanha P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman. De origem humilde e enfrentando dificuldades financeiras, ele procura uma maneira de mudar a própria realidade e garantir uma vida melhor para a família.

A virada acontece quando Barnum decide apostar em uma ideia pouco convencional: reunir pessoas que eram rejeitadas ou vistas como diferentes pela sociedade e colocá-las no centro de um espetáculo. A iniciativa chama a atenção do público e transforma o empresário em uma figura conhecida no mundo do entretenimento.

A produção combina drama, romance e musical para contar essa trajetória. Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams e Rebecca Ferguson também estão no elenco. A direção é de Michael Gracey.

Apesar de partir de uma pessoa que realmente existiu, o filme não apresenta uma biografia fiel. A versão cinematográfica suaviza episódios controversos da vida de Barnum e concentra a narrativa em sua capacidade de criar espetáculos, superar obstáculos e transformar pessoas marginalizadas em protagonistas.

Na realidade, o empresário ficou conhecido também por utilizar farsas e estratégias de publicidade para atrair espectadores. Entre seus golpes mais famosos esteve a chamada Sereia de Fiji, uma criatura falsa montada com partes de animais e apresentada como uma descoberta extraordinária.

Outro episódio controverso envolveu Joice Heth, mulher negra escravizada que Barnum apresentou ao público com uma falsa história sobre sua idade e sua relação com George Washington.

A distância entre o personagem real e aquele interpretado por Hugh Jackman é, portanto, uma das principais curiosidades da produção. Enquanto o filme aposta em uma mensagem de inclusão e superação, a trajetória histórica de Barnum revela um empresário que também soube explorar a credulidade e a curiosidade do público.

Ainda assim, o musical conquistou o público principalmente pela trilha sonora. “This Is Me”, interpretada por Keala Settle, tornou-se uma das músicas mais conhecidas da produção e sintetiza a mensagem de aceitação que conduz a história.

O Rei do Show será exibido nesta quinta-feira (8 de outubro), às 15h40, na TV Globo, durante a Sessão da Tarde. A atração entra na programação depois de Além do Tempo e antecede Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil.

A exibição segue a programação da emissora para esta quinta-feira e pode ter alterações de horário de acordo com a grade local. O filme pode ser acompanhado pela TV Globo, no sinal aberto da emissora. A transmissão também pode estar disponível pelo Globoplay, conforme a disponibilidade do sinal ao vivo na região do espectador.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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