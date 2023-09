Sessão da Tarde hoje: Globo exibe o filme Homem de Ferro (29/9)

Nesta sexta-feira, 29 de setembro, a Sessão da Tarde vai fechar a semana com um sucesso do mundo dos heróis, o filme Homem de Ferro. O longa metragem estrelado por Robert Downey Jr. foi lançado em 2008 e deu início ao universo compartilhado da Marvel que faz barulho nos cinemas até hoje. A exibição na TV Globo começa depois de Mulheres de Areia no Edição Especial.

Horário do filme Homem de Ferro na Sessão da Tarde hoje

O filme do Homem de Ferro vai começar às 15h25 (horário de Brasília) na Sessão da Tarde de hoje, segundo a programação oficial da TV Globo. A produção ficará no ar até às 17h05, horário em que cederá espaço para a novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo. Assim, é possível perceber que haverá cortes, já que a duração do filme originalmente é de 2 horas e 6 minutos, o que será reduzido para 1 hora e 40 na emissora.

Para quem não se lembra da história, o filme Homem de Ferro segue os passos do bilionário Tony Stark (Robert Downey Jr.). Um homem brilhante e grande inventor, mas também egoísta e mulherengo. Sua vida muda depois que ele é sequestrado por um grupo de terroristas que quer obriga-lo a criar uma arma devastadora. Para piorar sua situação, ele é ferido durante o sequestro e por isso acaba obrigado a usar um reator no peito, que impede que estilhaços cheguem até o seu coração.

Sem alternativas, Tony acata as ordens dos criminosos para criar uma super arma, no entanto, os engana e no lugar cria uma armadura de alta tecnologia que o ajuda a escapar do cativeiro. Ao retornar para sua vida, ele se torna uma outra pessoa e busca impedir que sua empresa crie mais armas. Enquanto isso, ele assume um alter ego, o do Homem de Ferro, e se torna um super-herói popular no país que usa armaduras cada vez mais mirabolantes. Porém, essa sua nova jornada acaba despertando inimigos, até mesmo entre os seus aliados.

Homem de Ferro saiu nos cinemas em maio de 2008 e foi o primeiro filme da Fase 1 da Marvel. Na cena pós-crédito da produção, Tony Stark é procurado por Nick Fury para lhe falar da iniciativa Vingadores. Nos anos seguintes, foram lançados O Incrível Hulk (2008), Homem de Ferro 2 (2010), Thor (2011), Capitão América: O Primeiro Vingador (2011) e finalmente Os Vingadores (2012), que reuniu os heróis do Universo Marvel em um mesmo longa pela primeira vez.

Como assistir Homem de Ferro

Para assistir o filme Homem de Ferro na Sessão da Tarde de hoje, você tem duas opções gratuitas, a primeira delas é também a mais simples, sintonizando na TV Globo por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Se estiver longe de casa, você poderá conferir pelo seu celular, tablet ou computador. Para isso, você usará a Globoplay, que permite que você acompanhe a transmissão em tempo real da programação do canal por meio da aba "Ao vivo", sem cobrar nada por isso. No entanto, você precisa ter uma conta gratuita no site. Então se não tiver a sua, acesse https://globoplay.globo.com/ e crie uma. Depois, é só acessar o site na hora em que Homem de Ferro for começar na Sessão da Tarde.

Para quem não quer ou não vai poder ver o filme na Sessão da Tarde, ou prefere assisti-lo sem cortes e intervalos comerciais, Homem de Ferro está disponível no catálogo do Disney+. O serviço é pago e tem planos entre R$ 33,90 a R$ 55,90 ao mês ou R$ 279,90 anual, por isso é necessário ser cliente do serviço para ter acesso.

Filmes da Sessão da Tarde da próxima semana - 2 a 6 de outubro

O último filme da Sessão da Tarde desta semana é o Homem de Ferro e a programação dos próximos dias da faixa de horário já foi liberada. Todos os longas vão começar às 15h25, logo depois de Mulheres de Areia. Veja o que vai passar!

Segunda-feira, 2 de outubro - Desafio Do Destino (2002)

Terça-feira, 3 de outubro - Meninas Malvadas (2004)

Quarta-feira, 4 de outubro - Frank e o Robô (2012)

Quinta-feira, 5 de outubro - Pegando Fogo (2015)

Sexta-feira, 6 de outubro - Lucicreide Vai Pra Marte (2021)

Leia também - Quem já morreu de Harry Potter: 11 atores que já partiram