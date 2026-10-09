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Sessão da Tarde hoje: veja o filme Harold e o Lápis Mágico desta sexta-feira (9)

Aventura estrelada por Zachary Levi e dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha

Escrito por Anny Malagolini
Harold e o Lápis Mágico sessão da tarde hoje Foto: reprodução
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O filme Harold e o Lápis Mágico é a atração da Sessão da Tarde desta sexta-feira, 9 de outubro, na TV Globo. Lançado em 2024, o longa mistura fantasia, aventura e comédia para contar a história de um personagem capaz de transformar desenhos em objetos e criaturas de verdade. A exibição está prevista para as 15h55, pelo horário de Brasília, após a programação de novelas da tarde. A produção tem direção do brasileiro Carlos Saldanha, conhecido por trabalhos como A Era do Gelo e Rio.

Qual é a história de Harold e o Lápis Mágico?

Harold é um aventureiro que vive dentro das páginas de um livro e tem um poder especial: tudo o que desenha com seu lápis roxo ganha vida. Com a ajuda da imaginação, ele consegue criar objetos, cenários e até caminhos para explorar seu próprio universo.

A rotina muda quando Harold decide desenhar a si mesmo fora do livro e entrar no mundo real. Ao lado dos amigos, ele descobre um lugar muito diferente daquele em que cresceu e precisa aprender a lidar com situações que não consegue resolver apenas com um traço de seu lápis.

Nesse novo ambiente, Harold conhece Terri, uma mãe que vive com o filho Melvin. A aproximação entre eles abre espaço para novas amizades e descobertas, enquanto o protagonista tenta compreender melhor os sentimentos e os desafios da vida fora das páginas.

O problema é que o poder de seu lápis também desperta o interesse de outras pessoas. Quando a habilidade de transformar desenhos em realidade ameaça sair do controle, Harold e seus companheiros precisam usar a criatividade para proteger o mundo que acabaram de conhecer.

O protagonista é interpretado por Zachary Levi, conhecido por viver o herói Shazam nos cinemas. No filme, o ator dá vida à versão adulta de Harold, que precisa se adaptar a uma realidade completamente diferente daquela que conhecia.

O elenco também conta com Zooey Deschanel, no papel de Terri, e Benjamin Bottani, que interpreta Melvin. Lil Rel Howery e Tanya Reynolds completam o grupo de personagens centrais como os amigos de Harold, Alce e Porco-Espinho.

Jemaine Clement interpreta Gary, um bibliotecário que passa a fazer parte dos acontecimentos envolvendo o lápis mágico. A presença do personagem acrescenta novos conflitos à aventura.

A direção é de Carlos Saldanha, cineasta brasileiro com carreira consolidada na animação internacional. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as franquias A Era do Gelo e Rio, além de O Touro Ferdinando.

Desta vez, o diretor leva para o cinema uma história baseada no livro infantil Harold and the Purple Crayon, escrito e ilustrado por Crockett Johnson e publicado originalmente em 1955.

A adaptação combina animação e cenas com atores reais para transportar o personagem do universo desenhado para o mundo físico. A proposta mantém a imaginação como elemento central, mas amplia a história para acompanhar as experiências de Harold fora do livro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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