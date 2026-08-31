Sessão da Tarde: veja os filmes da semana de 31 de agosto a 4 de setembro

Sessão da Tarde: veja os filmes da semana de 31 de agosto a 4 de setembro

A programação da Sessão da Tarde desta semana traz uma seleção que passa pela comédia nacional, drama biográfico, ficção científica e romance. Entre os destaques estão “Tire 5 Cartas”, com Lília Cabral, “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”, estrelado por Cuba Gooding Jr., e “Se Eu Fosse Você 2”, clássico da comédia brasileira com Tony Ramos e Glória Pires.

Segunda-feira, 31/08/2026 — “Tire 5 Cartas”

Nesta segunda-feira, 31 de agosto, a Globo exibe “Tire 5 Cartas”, com Lília Cabral e Stepan Nercessian. A produção brasileira mistura comédia e drama e acompanha uma mulher que abandonou o sonho de ser cantora para trabalhar como taróloga.

“Tire 5 Cartas” acompanha Fátima, personagem interpretada por Lília Cabral, uma mulher de 60 anos que deixou São Luís, no Maranhão, para tentar construir uma carreira como cantora no Rio de Janeiro.

O projeto, porém, não saiu como ela esperava. Depois de abandonar os palcos, Fátima encontrou nas cartas de tarô uma nova maneira de ganhar dinheiro. O problema é que seus poderes de previsão estão longe de ser reais.

Com a ajuda do marido, Lindoval, vivido por Stepan Nercessian, ela pesquisa informações sobre os clientes nas redes sociais e utiliza esses dados para convencer as pessoas de que consegue descobrir detalhes de suas vidas por meio das cartas.

A situação muda completamente quando um valioso anel de turmalina paraíba aparece nas mãos da protagonista. A joia desperta o interesse de criminosos e faz com que Fátima e Lindoval deixem o Rio de Janeiro e retornem ao Maranhão.

A viagem acaba colocando a personagem diante de questões familiares que estavam mal resolvidas. O longa foi filmado em São Luís e chegou aos cinemas brasileiros em 2023. A produção tem 88 minutos de duração e foi dirigida por Diego Freitas.

Terça-feira, 01/09/2026 — “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”, produção biográfica de 2009 protagonizada por Cuba Gooding Jr.

O filme conta a trajetória de Ben Carson, que saiu de uma infância marcada por dificuldades econômicas, preconceito e baixo desempenho escolar para se tornar um dos mais conhecidos neurocirurgiões pediátricos dos Estados Unidos.

A história mostra principalmente a influência da mãe de Ben em sua formação. Ela insiste para que os filhos estudem e desenvolvam o potencial que possuem, mesmo diante das limitações financeiras da família.

Com o passar dos anos, Ben consegue melhorar seu desempenho acadêmico e chega à Universidade Yale. Depois, segue para a área da medicina e se especializa em neurocirurgia, chegando ao Hospital Johns Hopkins.

Um dos momentos centrais do longa acontece em 1987, quando Carson participa de uma operação extremamente complexa para separar dois gêmeos siameses unidos pela parte posterior da cabeça.

A cirurgia exigiu meses de preparação e envolveu uma grande equipe médica. Na produção, a história é apresentada paralelamente à infância e à juventude do médico, mostrando como experiências pessoais ajudaram a formar o profissional que ele se tornou.

O filme é baseado na autobiografia de Ben Carson e foi dirigido por Thomas Carter. Cuba Gooding Jr. interpreta o neurocirurgião na produção lançada em 2009.

Quarta-feira, 02/09/2026 — “Nosso Amigo Extraordinário”

Na quarta-feira, a programação muda completamente de tom com “Nosso Amigo Extraordinário”, título brasileiro de Jules, produção norte-americana de 2023 dirigida por Marc Turtletaub.

A história acompanha Milton Robinson, interpretado por Ben Kingsley, um homem idoso que vive sozinho em uma pequena cidade do oeste da Pensilvânia e mantém uma rotina bastante previsível.

Tudo muda quando um objeto misterioso cai no quintal de sua casa. Milton descobre que se trata de uma nave espacial e que há um extraterrestre entre os destroços.

Em vez de simplesmente denunciar o acontecimento, Milton acaba criando uma relação de amizade com o visitante, a quem dá o nome de Jules. A situação fica ainda mais complicada quando duas vizinhas descobrem a existência do extraterrestre e as autoridades passam a procurar pelo ser.

O que começa como uma história de ficção científica ganha contornos de comédia e drama ao abordar temas como solidão, amizade, envelhecimento e a necessidade de encontrar novas conexões em diferentes fases da vida.

Além de Ben Kingsley, o elenco conta com Harriet Sansom Harris, Jane Curtin e Jade Quon, que interpreta Jules. O filme tem 87 minutos de duração.

A produção também teve boa recepção da crítica internacional. No Rotten Tomatoes, Jules aparece com 86% de aprovação da crítica, que destacou justamente a combinação entre humor, ficção científica e temas mais humanos.

Quinta-feira, 03/09/2026 — “Se Eu Fosse Você 2”

Na quinta-feira, o destaque é uma das comédias brasileiras mais populares da televisão: “Se Eu Fosse Você 2”, protagonizado por Glória Pires e Tony Ramos.

Na sequência do primeiro filme, Cláudio e Helena estão enfrentando uma grave crise no casamento. Depois de anos juntos, os dois chegam ao ponto de decidir pela separação.

Cláudio passa a morar na casa do amigo Nelsinho, enquanto Helena tenta reorganizar a própria vida. A situação, porém, ganha uma nova reviravolta quando o casal volta a trocar de corpos.

A experiência obriga os dois a enxergar novamente a rotina pela perspectiva do parceiro. Dessa vez, porém, o contexto é ainda mais complicado, já que a família também passa por mudanças importantes.

A filha do casal, Bia, interpretada por Isabelle Drummond, está grávida e precisa lidar com a reação dos pais. A situação aumenta a confusão justamente quando Cláudio e Helena tentam resolver os problemas do próprio relacionamento.

Lançado em 2009 e dirigido por Daniel Filho, “Se Eu Fosse Você 2” tem cerca de 1h36 de duração e reúne novamente Tony Ramos e Glória Pires nos papéis principais.

O filme mantém a fórmula do primeiro longa ao utilizar a troca de corpos como recurso para discutir relacionamento, casamento e as dificuldades de compreender o ponto de vista de outra pessoa.

Sexta-feira, 04/09/2026 — “Fazenda dos Cisnes”

Fechando a programação da semana, a Sessão da Tarde exibe “Fazenda dos Cisnes”, título brasileiro de Away & Back, filme norte-americano lançado em 2015.

A história acompanha Jack Peterson, um fazendeiro viúvo interpretado por Jason Lee, que tenta criar os três filhos sozinho. A rotina da família muda quando uma família de cisnes passa a ocupar a propriedade.

A filha Frankie, personagem de Maggie Elizabeth Jones, fica encantada com os animais e decide ajudar a proteger os filhotes depois que a mãe dos cisnes morre.

É nesse momento que aparece Jennie Newsom, uma ornitóloga interpretada por Minka Kelly. Ela chega à fazenda determinada a cuidar dos animais, mas sua postura entra em choque com Jack.

A relação entre os dois começa marcada por desentendimentos. Enquanto Jennie acredita que precisa interferir para garantir a sobrevivência dos cisnes, Jack inicialmente não vê a situação da mesma maneira.

A convivência, entretanto, faz com que a hostilidade inicial dê lugar a uma aproximação. A produção combina drama familiar, romance e elementos de comédia enquanto acompanha também a relação entre Jennie, Jack e as crianças.

Nos Estados Unidos, o filme recebeu o título “Away & Back” e foi produzido pelo Hallmark Hall of Fame. A produção foi dirigida por Jeff Bleckner e tem Jason Lee, Minka Kelly e Maggie Elizabeth Jones no elenco principal.

A história também dá bastante espaço à relação de Frankie com os animais. A versão original destaca que a menina é apaixonada pela natureza e se envolve diretamente com a chegada dos cisnes à propriedade da família.

A programação da TV Globo pode sofrer alterações sem aviso prévio.