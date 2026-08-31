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Resumo de Quem Ama Cuida segunda (31/8): Nancy ajuda Adriana e Pilar tenta trazer Brigitte de volta

Novela começa às 21h45

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida segunda Globo
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A novela Quem Ama Cuida terá um capítulo movimentado nesta segunda-feira, 31 de agosto. Nancy aceitará ajudar Adriana, enquanto Pilar tentará convencer Brigitte a voltar para casa. Carla também tomará uma decisão envolvendo um arquivo que guardou de Dalto, e Adriana e Pedro receberão uma notícia importante sobre a joalheria.

Nancy aceitará ajudar Adriana e, em conversa com Mirtes, deixará claro que não pretende desistir de Camilo. Enquanto isso, Joel emocionará Nancy ao contar que sentiu a presença de sua mãe, Francesca. Carla, por sua vez, decidirá disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. A atitude poderá trazer novas informações e deixar os personagens envolvidos ainda mais atentos aos acontecimentos.

Dora também estará preocupada. Ela comentará com André que teme que Ademir descubra sobre o relacionamento dos dois. A possibilidade de o romance vir à tona deixará a personagem apreensiva.

Na família de Pilar, Ingrid e Rafael pedirão que Brigitte volte para casa. Pilar aceitará o retorno da filha, mas estabelecerá algumas condições. Antes disso, ela irá até a casa de Fábia para fazer o pedido pessoalmente, mas Brigitte não aceitará voltar.

Pilar ainda perceberá que Iuri está diferente, o que chamará sua atenção. Nicolau, enquanto isso, pedirá desculpas a Lyris. Elisa também passará por um momento delicado ao se sentir mal.

No desfecho do capítulo da novela, Adriana e Pedro terão um motivo para comemorar. Lyris contará aos dois que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria, movimentando novamente os planos relacionados ao negócio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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