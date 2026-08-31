Resumo de Quem Ama Cuida segunda (31/8): Nancy ajuda Adriana e Pilar tenta trazer Brigitte de volta

Resumo de Quem Ama Cuida segunda (31/8): Nancy ajuda Adriana e Pilar tenta trazer Brigitte de volta

A novela Quem Ama Cuida terá um capítulo movimentado nesta segunda-feira, 31 de agosto. Nancy aceitará ajudar Adriana, enquanto Pilar tentará convencer Brigitte a voltar para casa. Carla também tomará uma decisão envolvendo um arquivo que guardou de Dalto, e Adriana e Pedro receberão uma notícia importante sobre a joalheria.

Nancy aceitará ajudar Adriana e, em conversa com Mirtes, deixará claro que não pretende desistir de Camilo. Enquanto isso, Joel emocionará Nancy ao contar que sentiu a presença de sua mãe, Francesca. Carla, por sua vez, decidirá disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. A atitude poderá trazer novas informações e deixar os personagens envolvidos ainda mais atentos aos acontecimentos.

Dora também estará preocupada. Ela comentará com André que teme que Ademir descubra sobre o relacionamento dos dois. A possibilidade de o romance vir à tona deixará a personagem apreensiva.

Na família de Pilar, Ingrid e Rafael pedirão que Brigitte volte para casa. Pilar aceitará o retorno da filha, mas estabelecerá algumas condições. Antes disso, ela irá até a casa de Fábia para fazer o pedido pessoalmente, mas Brigitte não aceitará voltar.

Pilar ainda perceberá que Iuri está diferente, o que chamará sua atenção. Nicolau, enquanto isso, pedirá desculpas a Lyris. Elisa também passará por um momento delicado ao se sentir mal.

No desfecho do capítulo da novela, Adriana e Pedro terão um motivo para comemorar. Lyris contará aos dois que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria, movimentando novamente os planos relacionados ao negócio.