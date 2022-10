Sessão De Sábado hoje exibe A Vida É Bela, vencedor do Oscar

Sessão De Sábado hoje exibe A Vida É Bela, vencedor do Oscar

A Sessão de sábado, hoje, 8/10/22, vai exibir o filme italiano “A Vida É Bela”, que conta a história de uma família no Holocausto. O clássico de 1997, vencedor de 3 Oscars, será exibido na Globo logo após o Jornal Hoje.

Que horas começa a Sessão de Sábado hoje?

O filme de hoje à tarde da Globo, 8 de outubro, está marcado para começar às 14h05, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora. A Sessão de Sábado é exibida apenas em alguns estados, então vale conferir a programação local.

Para as regiões disponíveis, o telespectador poderá assistir o emocionante A Vida é Bela, originalmente chamado de “La Vita È Bella”, onde um garçom judeu e seu filho se tornam vítimas do Holocausto na Itália dos anos de 1930. Ele então usa uma mistura perfeita de humor e imaginação para proteger a criança dos perigos do campo de concentração.

Guido começa tem uma simples vida e se casa com uma linda mulher de uma cidade próxima. Guido e sua esposa têm um filho e vivem felizes juntos até a ocupação da Itália pelas forças alemãs. Na tentativa de manter sua família unida e ajudar seu filho a sobreviver aos horrores de um campo de concentração judaico, Guido imagina que o Holocausto é um jogo e que o grande prêmio da vitória é um tanque.

Para assistir o um dos mais clássicos filmes do mundo, o público também pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis, que libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro.

Programação da Globo de sábado, 8 de outubro de 2022

Sábado, 08/10/2022

04:15 Corujão I – O Besouro Verde

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político 2022

13:20 Jornal Hoje

14:05 Sessão De Sábado – A Vida É Bela

15:55 Caldeirão Com Mion

18:35 Mar do Sertão

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Cara e Coragem

20:30 Horário Político 2022

20:50 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

23:15 Altas Horas

01:05 Supercine – O Mistério do Relógio na Parede

02:50 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:30 Corujao I – Kickboxer – A Vingança

