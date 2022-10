Veja frases do Velho do Rio Pantanal ao longo da novela - Foto: Reprodução/Globo

8 frases do Velho do Rio Pantanal para além da novela

Interpretado por Osmar Prado no remake da TV Globo, o Velho do Rio se tornou um dos personagens mais amados da trama. Quase como um melhor amigo, avô ou conselheiro, a entidade trouxe mensagens de carinho e reflexão ao longo da novela. Agora que o folhetim chegou ao fim, é hora de relembrar as frases do Velho do Rio Pantanal.

Frases do Velho do Rio Pantanal novela da Globo

Entre as frases do Velho do Rio Pantanal, muitas se referem a natureza, já que o espírito nada mais é que um guardião das águas, dos animais e todos os seres que moram na região. Ele também é um conselheiro nato que traz reflexões sobre a vida e a morte, atitudes do bicho-homem, entre outras.

Quando conversou com Jove sobre o cuidado com a natureza e o trabalho que o jovem realizava pela preservação, a entidade comentou:

O bicho homem precisa entender que foi o elo que se perdeu do resto. Que foi ele o fruto que se desgarrou dos pés do universo.

Nas frases do Velho do Rio Pantanal, ele também já aconselhou o neto sobre tentar escolher os rumos da vida:

Ninguém é livre do seu próprio destino. Liberdade é entender que se não tem vento, não cai semente. Se não tem terra, ela não finca. Se não tem água, ela não brota. E se não tem sol, ela não cresce.

Certo dia, Jove comentou com o guardião que o único animal que Juma temia era o bicho-homem e o Velho disse:

O homem é o bicho mais perigoso que tem. Porque é o único que envenena a água que bebe, maltrata o bicho que come e derruba as árvores que limpam o ar que ele respira.

Entre as frases do Velho do Rio Pantanal, o guardião aconselhou Juma sobre a vida e a morte no universo:

Na natureza tudo tem medida certa. Tudo tem razão e existe dentro de um certo equilíbrio. A morte de um, é a vida de outros tantos. E isso é uma corrente que nunca se quebra.

Ele também comentou sobre como os seres humanos são corrompidos:

A ganância do homem é o veneno do homem.

E aconselhou sobre como deve ser a relação humana com a natureza:

Não adianta quere medir força com a natureza. O que a gente tem que entender e aceitar é qual o nosso lugar no mundo e a razão pela qual estamos aqui.

Para o Velho do Rio, também é importante entender como nossas escolhas e destinos se encontram:

Tudo que está escrito no destino da gente, não tem nada nesse mundo que possa mudar.

Enquanto Jove tentava aprender a laçar bois marruás, o Velho do Rio ensinou:

O único laço que funciona na natureza é o da confiança e respeito.

O Velho do Rio e Jove criaram um forte laço na novela, foi a entidade quem ajudou o rapaz a deixar o medo para trás e aprender a cavalgar:

Final do Velho do Rio na novela Pantanal

Quem acompanhou o último capítulo da novela Pantanal viu o emocionante final do personagem de Osmar Prado. Nas cenas finais do folhetim, a entidade teve o primeiro encontro com seu filho, Zé Leôncio, após décadas. Eles ficaram frente a frente porque o pecuarista morreu e finalmente conseguiu ver a entidade.

Após o reencontro, o Velho do Rio avisou que chegou seu momento de despedida, mas que Zé Leôncio precisava assumir seu lugar e proteger a região e sua família, assim como ele costumava fazer. “Estou cansado demais dessa vida, é hora de descansar”, diz o personagem antes de entrar no rio.

Em seus momentos finais, ele grita para o herdeiro: “até um dia filho. Cuida bem da tua comitiva”. Em seguida, o guardião caminha no rio e vai deixando seus pertences para trás, até que desaparece nas águas. Zé Leôncio começa a apanhar os itens que eram do pai, como a capa e o chapéu, e assume seu lugar.

