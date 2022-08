Ivan de Almeida: quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal

O chalaneiro Eugênio não é uma presença constante no remake de Pantanal, mas é um personagem muito querido pelo público, por ser interpretado pelo ator Almir Sater, que esteve na versão original da trama. Quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal foi o ator Ivan de Almeida, que na verdade vivia um personagem um pouco diferente do apresentado em 2022, o condutor Orlando.

O ator Ivan de Almeida foi quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal. Na novela de 1990 da Manchete, o chalaneiro não se chamava Eugênio como o de 2022. Na época, ele tinha o nome de Orlando e uma personalidade um pouco diferente.

Apesar de terem as mesmas tarefas, de fazer a travessia de pessoas e mantimentos pelas águas do Pantanal, Orlando não era um violeiro como Eugênio. A mudança para uma versão “mais musical” do condutor de barco veio no remake, por conta da presença de Almir Sater, um dos nomes mais renomados da música brasileira.

Eugênio foi criado em parceria de Sater com o autor Bruno Luperi, enquanto Orlando foi criação de Benedito Ruy Barbosa para a versão original. Apesar das diferenças entre as personalidades dos chalaneiros, as tramas dos dois são quase as mesmas. Por exemplo, Orlando acolheu Maria Bruaca em sua chalana depois que ela foi expulsa de casa, assim como aconteceu no remake.

No final da versão de 1990, quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal vendeu sua chalana para José Leôncio e então se aposentou. Nos últimos capítulos da trama, Orlando leva Maria Bruaca e Alcides para o Sarandi, no Paraná, e revela que esta é sua última viagem antes de ceder a embarcação para o rei do gado.

Ao terminar sua jornada ao lado da amada chalana, companheira de muitos anos, Orlando se emocionava e logo depois deixava a trama. Não foi revelado até então se o final de Eugênio será o mesmo em 2022.

Por que Zé Leôncio compra a chalana de Orlando no final de Pantanal?

Zé Leôncio comprou o barco de quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal para transformar a embarcação em uma escola itinerante.

De acordo com os resumos da novela da Manchete, a ideia partiu de Zé Lucas e o pecuarista resolveu criar o projeto. Juma batizou o barco-escola de Comitiva Esperança e após a morte de Zé Leôncio – que falece no último capítulo – Zé Lucas fica a frente do projeto e se torna vereador.

Por onde anda o ator Ivan de Almeida

O ator Ivan de Almeida foi quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal e hoje está com 84 anos de idade. Na época em que viveu Orlando, o famoso tinha 52 anos. Em 2022, o ator não lançou nenhum projeto novo nas telinhas ou cinema, mas em 2021 ele esteve na série Cidade Invisível. Na trama da Netflix, ele interpretou um curandeiro.

Nos últimos anos, Ivan também apareceu em Carcereiros – O Filme (2019), Pico da Neblina (2019), Amigo de Alguel (2019), O Mecanismo (2018) e Treze Dias Longe do Sol (2017). Sua última novela foi Escrava Mãe (2016), da Record TV, em que interpretou o personagem Tião.

O ator não tem Instagram. No Facebook, há um perfil do famoso que não é atualizado desde 2015 e não especifica se é oficial do autor ou obra de fãs.

A estreia de Ivan nas telinhas aconteceu em 1971, com a novela Irmãos Coragem. Além de Pantanal, ao longo da extensa carreira, ele esteve em diversas obras famosas como Os Ossos do Barão (1973), As Três Marias (1980), Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Tempo e o Vento (1985), Roque Santeiro (2985), Dona Beija (1986), Carmem (1987 – 1988), A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990 – 1991), Celebridade (2003), A Escrava Isaura (2004), Duas Caras (2007 – 2008), Amor e Revolução (2011 – 2012).

