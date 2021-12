Show da Virada Globo 2022 ao vivo: atrações e horário

Última dia do ano, agora é hora de se despedir de 2021 em grande estilo. Para quem vai estar no conforto de casa, o Show da Virada na Globo é uma tradicional forma de gastar as últimas horas do dia 31 de dezembro. Confira que horas começa e quais são os artistas que participação da atração para a chegada de 2022.

Que horas começa o Show da Virada na Globo?

O Show da Virada na TV Globo irá começar às 22h40 desta sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, de acordo com a programação oficial da emissora. Perto da virada de fato, às 23h50, será feito uma pausa para o Giro Jornalismo, que geralmente mostra momentos de comemoração ao redor do país.

Pouco depois, às 00h00, será exibida a queima de fogos na TV Globo e 15 minutos depois, às 00h15, o Show da Virada volta a ser exibido. A atração ficará no ar até às 01h30, horário do Corujão.

Atrações do Show da Virada de 2022

As apresentações musicais deste ano do Show da Virada não serão ao vivo, a TV Globo optou por mudar o formato e colocará trechos marcantes de shows e performances de mais de 20 artistas. A emissora informou que terá opção para todos os gostos, seja ela funk, pop, MPB, forró, sertanejo, entre outros.

Quem vai cantar no Show da Virada da TV Globo:

Anitta

IZA

Lulu Santos

Alok

Dilsinho

Felipe Araújo

Ferrugem

Gustavo Mioto

Gusttavo Lima

Henrique & Juliano

Ivete Sangalo

Lauana Prado

Leo Santana

Luan Santana

Ludmilla no Show da Virada na Globo

Marcos & Belutti

Marília Mendonça

Matheus & Kauan

Mumuzinho

O Grande Encontro

Os Barões da Pisadinha

Sandy e Júnior

Simone & Simaria

Público vai ouvir hits famosos – Foto: Reprodução/Instagram/@iza/TV Globo

Como assistir

Para assistir o Show da Virada é simples e de graça, pois a TV Globo é um canal aberto. Assim, você pode sintonizar na emissora pela sua televisão e pronto! Porém, se vai estar longe de seu aparelho televisivo, mas ainda quer assistir as apresentações musicais com boa qualidade de imagem e áudio, há outra opção: a Globoplay.

Acesse a plataforma streaming e use a aba “Agora na TV” para assistir pelo seu celular, computador ou tablet. Apesar da gratuidade desta opção, é necessário ter um cadastro no site para que o conteúdo seja disponibilizado para você. Caso não tenha login e senha no site, o processo é simples: informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora e pronto.

