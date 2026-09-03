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O que acontece com Lívia e Felipe no final de Além do Tempo?

Final volta ao penhasco em último capítulo

Escrito por Anny Malagolini
Final de Além do Tempo Foto: Globo
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O final de Além do Tempo reservou um desfecho feliz para Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), depois de uma trajetória marcada por perdas, desencontros e uma história de amor que atravessou duas vidas. Veja o que acontece no último capítulo da novela. Spoiler: o casal volta a ficar frente a frente com Pedro (Emílio Dantas).

Final de Lívia e Felipe em Além do Tempo?

Na novela Além do Tempo, Lívia e Felipe sobrevivem à queda do penhasco e finalmente conseguem viver o amor que foi interrompido na primeira encarnação. A cena repete o momento trágico que encerrou a primeira fase da novela, quando os dois morreram ao serem empurrados de um precipício. Na segunda vida, porém, o destino é diferente. Pedro leva o casal até o mesmo local e, armado, tenta matar os dois. Mesmo com a chegada de Melissa para impedir a tragédia, o vilão consegue empurrar Lívia e Felipe do penhasco.

Ariel (Michel Melamed), no entanto, intervém e salva o casal. A explicação para o acontecimento está ligada às orações de Alex (Kadu Schons), filho de Felipe. Com isso, Lívia e Felipe ganham a oportunidade de seguir juntos e construir a família que não conseguiram ter na primeira vida.

Antes do confronto no penhasco, Pedro ainda tenta destruir a família de Felipe. O vilão sequestra Alex e leva o garoto para um jatinho, fazendo com que ele envie uma fotografia para a mãe. Felipe descobre o plano e parte para impedir a fuga. Depois de alcançar o avião, ele enfrenta Pedro e deixa claro que o rival não deve mais se aproximar de seu filho.

A tentativa de vingança termina no penhasco. Pedro aponta uma arma para Lívia e Felipe, mas Melissa aparece para impedir que os dois sejam mortos. Quando percebe que o vilão não desistirá, ela atira em Pedro e acaba matando o ex-noivo de Lívia. A atitude representa uma mudança importante em relação à primeira fase: desta vez, Melissa impede que a tragédia se repita.

Outro desfecho envolve Alberto (Juca de Oliveira) e Emília (Ana Beatriz Nogueira). Depois de anos de conflitos, pai e filha finalmente têm a oportunidade de se reconciliar.

Alberto cai da escada e, antes de morrer, consegue deixar uma mensagem para a filha. Vitória (Irene Ravache) encontra o ex-marido e ouve suas últimas palavras, nas quais ele demonstra arrependimento e afirma que ama Emília, ainda que tenha cometido muitos erros.

Emília também consegue fazer as pazes com Vitória depois de superar as mágoas provocadas pelas mentiras de Alberto. Bernardo (Felipe Camargo) aparece nesse momento e pede a empresária em casamento.

Apesar de ter sido uma das principais responsáveis pelos conflitos da trama, Melissa também ganha uma nova oportunidade no final. Depois de matar Pedro para salvar Lívia e Felipe, ela decide deixar Belarrosa.

A personagem parte para o Rio de Janeiro ao lado de Dorotéia (Julia Lemmertz) e Genaro (Roberto Pirillo). Algum tempo depois, os três retornam à cidade.

Na confraternização que encerra a novela, Melissa é recebida pela família. Felipe faz um brinde à união de todos, mostrando que a personagem finalmente conseguiu ser perdoada pelos acontecimentos do passado.

No encerramento, os personagens participam de uma festa com roupas de época, em uma referência à primeira encarnação. Depois, aparecem vestidos de branco, reforçando o tema espiritual que acompanhou a novela desde o início.

Assim, Lívia e Felipe terminam Além do Tempo juntos e felizes, depois de finalmente romperem o ciclo trágico que marcou a história dos dois. A segunda chance de vida permite que o casal tenha o final feliz que não conseguiu alcançar na primeira fase da novela.

Veja o que mais acontece no último capítulo

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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