Spoiler: quem ganhou a Batalha do Lip Sync neste domingo? (01/10)

Quadro do Domingão com Huck está em sua segunda edição.

As atrizes Giovana Cordeiro e Monique Alfradique se enfrentam na Batalha de Lip Sync neste domingo, 01, no Domingão com Huck. O duelo foi gravado na última semana, e spoilers já circulam na web. Curioso para saber quem ganhou essa disputa? Confira!

Quem ganhou o Lip Sync entre Giovana Cordeiro x Monique Alfradique

Giovana Cordeiro foi a grande campeã desta semana da Batalha do Lip Sync do Domingão, segundo apuração do colunista André Romano, do Observatório da TV. A vencedora conquistou o público com uma performance da boneca Barbie, muito em alta nos últimos meses por conta do live action da personagem.

Não foram revelados spoilers sobre o tema da performance de Alfradique, que não conseguiu derrotar a concorrente. Em um vídeo especial para as redes sociais do Domingão, sem dar detalhes de qual artista estará representando no palco, a famosa mostrou que trabalhou com diversos dançarinos para montar sua apresentação e que em uma parte da dança é usada uma cadeira.

Para quem não conhece a Batalha do Lip Sync, o quadro é relativamente novo no Domingão. A primeira temporada foi exibida no ano passado e esta é a segunda edição da versão brasileira. O quadro é originalmente estadunidense, o Lip Sync Battle, que nasceu em 2015 apresentado pelo ator e rapper LL Cool J e conta também como comentarista a presença da modelo Chrissy Teigen, esposa do cantor John Legend.

A cada semana, duas celebridades se enfrentam. O primeiro duelo é feito com poucos adereços e é um aquecimento em que o famoso precisa dublar com talento o hit de algum músico. A segunda etapa da batalha é a mais difícil e também a mais aguardada pelo público, quando os competidores passam por uma transformação total e usam fantasias, maquiagem, perucas e tudo o que for preciso para entrar no personagem e fazer uma super performance dublando algum grande cantor ou cantora.

Duelos e quem venceu a Batalha do Lip Sync até agora em 2023

27/08 - Vitória Strada x Barbara Reis: vencedora foi Barbara Reis

03/09 - Tati Machado e Luís Miranda: vencedora foi Tati Machado

10/09 - Tiago Abravavel x Carmo Dalla Vecchia: vencedor foi Tiago Abravanel

17/09 - Samuel de Assis x Nicolas Prattes: vencedor foi Samuel de Assis

24/09 - Ana Maria Braga x Gil do Vigor: vencedora foi Ana Maria Braga

01/10 - Giovana Cordeiro e Monique Alfradique: vencedora foi Giovana Cordeiro

Como assistir Batalha do Lip Sync

Para assistir semanalmente a Batalha do Lip Sync é só sintonizar na TV Globo no horário do Domingão do Huck, que começa na faixa das 18h00 todos os domingos, depois do futebol. Caso não queira ver pela televisão, você pode assistir ao vivo pela Globoplay, ou também conferir o programa na íntegra depois da transmissão.

Para isso, você vai acessar a https://globoplay.globo.com/ por um navegador ou baixará o aplicativo do serviço no seu celular, tablet ou televisão Smart. Depois, é só clicar em "entrar" no canto superior direito e em seguida apertar "criar conta".

Ao ser redirecionado para um formulário, você terá que informar o seu nome completo, e-mail e senha que usará para o login, gênero, data de nascimento e localização. Depois, é só selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e apertar "cadastrar" para finalizar.

Com sua conta gratuita já está criada, então agora é só acessar a plataforma no horário do programa de Luciano Huck e então ir até a aba "No Ar" para assistir a TV Globo ao vivo. Após a exibição na televisão, o conteúdo vai para o catálogo da Globoplay com liberação para contas gratuitas, então você pode assistir na hora que desejar e quantas vezes quiser.

Quem vai duelar no Lip Sync do Domingão na semana que vem?

A TV Globo já confirmou que na semana que vem, 8 de outubro, a Batalha do Lip Sync vai ter a presença do apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão. A informação foi revelada em primeira mão pela jornalista Tati Machado no programa de Ana Maria Braga, o Mais Você, na última semana do mês de setembro.

O rapaz de 19 anos de idade esteve ao lado do pai na Band no último ano apresentando o Faustão na Band, que não está mais no ar. Ele já pisou no palco do Domingão antes, quando era mais novo e o pai ainda apresentava a atração. Nos próximos meses, ele continuará trabalhando na Band e está previsto para estrear um projeto que se chamará Programa do João.

A emissora ainda mantém em segredo quem irá duelar com o rapaz, mas segundo apuração da redação do Na Telinha, no final de setembro, o oponente já foi escolhido e será ninguém mais, ninguém menos que o filho de outro grande apresentador brasileiro: João Augusto Liberato, filho de Gugu. Diferente de João Guilherme, João Augusto ainda não começou carreira na televisão, mas já deu às caras em algumas atrações, como o Programa Silvio Santos, no SBT.

