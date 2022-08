Substituta de A Favorita pode ser novela de Glória Perez; entenda

A substituta de A Favorita (2008) deve ser definida nos próximos meses pela Rede Globo. Com os baixos índices de audiência e pouca repercussão, a reprise da trama de João Emanuel Carneiro será encurtada e terminará antes do previsto. Quem pode ajudar a emissora a escolher o próximo folhetim é o público, usando como termômetro os títulos mais vistos da plataforma de streaming Globoplay, que são liderados pelos trabalhos de Glória Perez.

Qual será a substituta de A Favorita?

A Favorita vai durar menos tempo que o previsto no Vale a Pena Ver de Novo, conforme antecipado pelo colunista André Santana, da TV História. Para evitar um novo fracasso no horário vespertino, o canal pode optar por usar o Globoplay para decidir qual deve ser a próxima história a ser reprisada. Quem está em alta na plataforma de streaming é Glória Perez. A famosa é a autora de três entre as dez obras mais vistas com América (2005), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012).

América, folhetim exibido em 2005 e nunca reprisado pela emissora, é a sexta obra mais consumida da plataforma de streaming. A novela foi uma das mais pedidas nas redes sociais, mas foi apenas em abril deste ano que a saga de Sol (Deborah Secco) entrou para o catálogo da plataforma de streaming, Apesar do título ter sido adicionado há apenas 4 meses, já conquistou um bom lugar no top 10 do Globoplay, indicando um alto nível de popularidade. Em sua exibição original, América marcou 49 pontos de média, a segunda maior da década de 2000, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

A história desperta a curiosidade do público com a história de Sol, uma jovem que sonha em ter uma vida melhor nos Estados Unidos. A trama mostra as dezenas de tentativas da mocinha de entrar ilegalmente na América do Norte via travessia do México – as cenas são algumas das mais marcantes do folhetim e mostram o perigo que é optar pela ajuda dos “coiotes.” Alguns dos personagens morrem ao longo da jornada ou são vítimas de sequestros e roubos.

Há também o romance entre Sol e Tião (Murilo Benício), um peão que sonha em se tornar campeão do rodeio de Barretos, mas a protagonista opta por abandonar o rapaz para se mudar para os Estados Unidos. A saga de Sol passa longe de ser fácil, passando por deportações ao longo da novela.

Caminho das Índias e Salve Jorge são outros títulos queridos

Outros títulos da autora em alta na plataforma de streaming são Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012). A saga indiana de Maya (Juliana Paes), Raj (Rodrigo Lombardi) e Bahuan (Márcio Garcia) está sendo exibida atualmente no canal Viva, portanto deve demorar para ser reprisada novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Isso também explica o folhetim ocupar o 5º lugar no ranking das obras mais consumidas, mas também mostra a força de Glória Perez.

Já Salve Jorge, 2012, está em 9º lugar no ranking. O folhetim foi exibido há dez anos na Rede Globo e apesar de ter patinado na audiência em sua exibição original, é uma das novelas mais populares do Globoplay.

O folhetim nunca foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo, assim como América. A história tem como tema central o tráfico humano ao contar a história de Morena (Nanda Costa), uma jovem que abandona sua amado Théo (Rodrigo Lombardi) após receber uma proposta de emprego na Turquia. O que ela não sabia até então é que tudo não passava de uma farsa de Wanda (Totia Meireles), uma criminosa que faz parte de uma organização que trafica mulheres.

Quando Morena chega no país estrangeiro, ela é trancada em um bordel junto com outras dezenas de jovens que também foram enganadas. Quem investiga o crime é a delegada Helô (Giovanna Antonelli), responsável por desmascarar a gangue comandada por Lívia (Cláudia Raia).

Neste ano, inclusive, correram rumores na web de que Salve Jorge seria a substituta de O Clone, mas A Favorita acabou sendo escolhida.

Glória Perez é a autora da próxima novela das 9

Se depender do público que assiste às três novelas mais populares de Glória Perez no Globoplay, seu próximo trabalho será bem-sucedido. Ela é autora de Travessia, novela que entra no ar em outubro após o fim de Pantanal.

Ao contrário de suas novelas mais antigas, que tinham como temática a cultura de outros países, Glória abordará o impacto da revolução tecnológica na sociedade. A protagonista Brisa (Lucy Alves) é vítima de um grupo de jovens de Portugal que usam a tecnologia deep fake para inserir seu rosto em um vídeo de uma sequestradora de crianças. As imagens viralizam e causam o linchamento da protagonista em seu bairro.

Ela contará com a ajuda do hacker Oto (Rômulo Estrela), que a ajudará a provar sua inocência. No entanto, os dois vão se envolver romanticamente, deixando Ari (Chay Suede), noivo de Brisa, furioso.