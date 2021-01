Supercine de hoje (2/1): Globo exibe ‘S.O.S. Mulheres Ao Mar 2’

Após o programa Altas Horas, o Supercine de hoje, primeiro sábado do ano, dia 1/2, vai exibir o filme “S.O.S. Mulheres Ao Mar 2″, estrelado por Giovanna Antonelli, Thalita Carauta, Fabíula Nascimento e Reynaldo Gianecchini., a partir da 00h20h (horário de Brasília). A comédia tem duração original total de 1h 32min.

Qual o filme do Supercine de hoje (02/01)?

A TV Globo decidiu exibir no primeiro sábado do ano o filme ‘S.O.S. Mulheres ao Mar 2’ no Supercine de hoje (1/2). A comédia brasileira conta a história de Adriana, agora uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance com André, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, Adriana convoca a irmã Luiza e Dialinda – sua ex-diarista que agora trabalha nos EUA – para uma nova aventura.

Dialinda recebe as irmãs e leva as duas até o porto. Mas, um problema faz com que elas percam a chance de embarcar no navio e então decidem ir de carro até o México, sem saber que foi jurada de morte pelos Phillips, uma família de traficantes para quem trabalhava. Além dos bandidos, Adriana e suas amigas também são seguidas por Roger, um charmoso agente do FBI. Daí em diante é diversão, confusão e muita comédia.

Ficha técnica sobre a comédia do Supercine de hoje:

Lançamento: 2015

2015 Direção: Cris D’amato

Codireção: Paula Horta e Bruno Garotti

Paula Horta e Bruno Garotti Produção: Ananã

Ananã Coprodução: Globo Filmes, Universal Pictures e Ananã

Globo Filmes, Universal Pictures e Ananã Produção executiva: Julio Uchhôa

Julio Uchhôa Roteiro: Sylvio Gonçalves e Bruno Garotti

Elenco : Giovanna Antonelli, Thalita Carauta, Gil Coelho, Reynaldo Gianecchini, Fabiula Nascimento, Felipe Roque e Rhaisa Batista

: Gênero: Comédia Brasileira

Assista ao trailer de S.O.S. Mulheres ao Mar 2 da Supercine de hoje:

Que horas começa o filme da Globo hoje?

O Supercine sempre começa quando o Altas Horas, programa apresentado por Serginho Groisman, chega ao fim. Para assistir a comédia de ação dirigida por Cris D’amato, S.O.S. Mulheres ao Mar 2, no Supercine de hoje, conecta no canal Globo a partir da 00h20 (horário de Brasília).

