Band cancela programa Apito Final de Craque Neto; saiba o motivo

A Band decidiu tirar do ar o programa esportivo Apito Final, apresentado por Craque Neto. A última edição foi exibida na noite de segunda-feira (9), encerrando uma trajetória de três anos na televisão. A atração enfrentava dificuldades para conquistar audiência e já não apresentava os resultados esperados pela emissora.

Por que a Band cancelou o Apito Final?

A baixa audiência foi um dos principais motivos para a decisão. Mesmo após mudanças na programação, o esportivo não conseguiu atrair público suficiente para garantir sua permanência na grade. O encerramento também atende a um desejo antigo de Neto, que vinha enfrentando uma rotina intensa de compromissos profissionais. Conhecido pelas opiniões contundentes e pelas discussões sobre futebol, o ex-jogador dividia seu tempo entre o Apito Final, o programa Os Donos da Bola, exibido diariamente pela Band, e suas atividades no rádio.

Outro problema estava relacionado ao horário de exibição. Segundo Flávio Ricco, a presença de atrações religiosas durante parte do horário nobre da Band dificultava a formação de audiência para os programas transmitidos posteriormente.

O desempenho comercial também ficou abaixo das expectativas, conforme informações publicadas pela coluna Canal D, do jornal O Dia. O desgaste de Neto completou o cenário. Com compromissos praticamente diários na televisão e no rádio, o apresentador já havia manifestado interesse em deixar a atração semanal.

Com o fim do programa de Neto, a Band decidiu apostar em um conteúdo diferente para as noites de segunda-feira.

Segundo a coluna Canal D, do jornal O Dia, a emissora vai colocar no horário o Planeta Selvagem, uma sessão de documentários sobre animais e natureza, a partir de 16 de novembro.

A mudança encerra a aposta da Band em um debate esportivo semanal nessa faixa da programação e abre espaço para produções documentais.

O Apito Final estreou em julho de 2023, inicialmente nas noites de domingo. A proposta era reunir comentaristas para analisar os resultados das partidas, discutir os principais acontecimentos dos campeonatos e repercutir as polêmicas do futebol brasileiro.

Em fevereiro de 2026, a Band tentou renovar o formato e transferiu a atração para as noites de segunda-feira, por volta das 22h30. A mudança, porém, não conseguiu reverter os resultados de audiência.

Na despedida, Neto agradeceu aos profissionais envolvidos na produção e aos telespectadores que acompanharam o programa durante os três anos.