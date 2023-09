Tadeu mandou matar Nice em Terra e Paixão ou não?

Tadeu (Claudio Gabriel) será considerado um dos suspeitos de ter matado Nice (Alexandra Richter) em Terra e Paixão. O funcionário da Cooperativa estava sendo ameaçado pela dona do bar, que pretendia revelar que os dois mantinham um caso, se ele não lhe entregasse uma alta quantia em dinheiro. O depoimento de Enzo (Rafael Gualandi) também será desfavorável para o marido de Gladys (Leona Cavalli).

Quem matou Nice em Terra e Paixão?

Enzo dirá a Anely (Tatá Werneck) que Tadeu é o responsável pela morte de Nice, mas Marino (Leandro Lima) chegará à conclusão de que Irene (Gloria Pires) é a verdadeira mandante. As investigações sobre a morte da dona de bar vão se arrastar ao longo das próximas semanas.

Após a notícia da morte de Nice se espalhar pela cidade, Enzo vai ficar desesperado ao perceber que o responsável por tudo pode ser Tadeu. O especialista em T.I irá procurar a irmã de Lucinda (Débora Falabella) e dirá que sabe a verdade. "A Nice morreu. E eu sei quem matou! O assassino da Nice é o doutor Tadeu", dirá.

O rapaz revelará que sabe do plano de Anely e Nice, que trocaram de lugar para enganar o pai de Graça (Agatha Moreira). Enzo também contará para a 'Rainha Delícia' que Tadeu estava sendo ameaçado pela dona do bar, que o chantageou para não espalhar para toda Nova Primavera que os dois têm um caso.

Enzo resolverá contar o que sabe para Anely após a personagem ter seu nome envolvido no caso. Marino descobre que a irmã de Lucinda fez um depósito de valor alto na conta de Nice e convoca a hot girl para dar depoimento. Acuada, ela revela seu envolvimento com a pilantra e Tadeu, mas não será considerada uma das suspeitas.

A partir da próxima semana, Marino vai apontar outro nome como possível mandante do assassinato de Nice, mas também será ameaçado por ela.

Irene é acusada como mandante do crime

As suspeitas de que Irene está envolvida na morte da mulher vão começar a ficar cada vez mais fortes. Angelina (Inez Viana) contará para Antônio que a madame ameaçou Nice antes da mulher aparecer morta, o que fará com quem o fazendeiro questione a esposa se ela tem algo a ver com a morte da dona do bar.

No final do capítulo do dia 30 de setembro, sábado, Marino apontará Irene como a responsável pela morte de Nice e também pelo atentado sofrido por Agatha (Eliane Giardini), mas a megera ameaça expor tudo o que sabe sobre o delegado caso ele convoque-a para depor.

A autoria dos crimes, no entanto, ainda não deve ser revelada pelo autor Walcyr Carrasco e o mistério se arrastará ao longo dos próximos capítulos, junto com a identidade do assassino de Daniel (Johnny Massaro), Ernesto (Eucir de Souza) e Dalva (Patrícia Pinho), além dos atentados a Caio (Cauã Reymond) e Ademir (Charles Fricks).

Irene continuará fora da cadeia nas próximas semanas e cometerá mais falcatruas. Primeiro, a madame oferecerá dinheiro para Hélio (Rafael Vitti) se afastar de Petra (Debora Ozório) e ir embora da cidade. Como o rapaz não aceitará a proposta, a megera contratará uma mulher para fingir ter ido para a cama com o engenheiro para que a agrônoma acredite que está sendo traída pelo namorado.

A madame também entregará as terras de Aline (Barbara Reis) para Antônio, após enganar a mocinha com a ajuda de Vinícius (Paulo Rocha). A protagonista, no entanto, vai mover um processo contra a megera por estelionato, com a ajuda do advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues).