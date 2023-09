Tela de Sucessos hoje tem 'Agente 86: Bruce & Lloyd Fora de Controle' - 01/09

Longa-metragem começa depois do Programa do Ratinho.

Quem está procurando o que assistir nesta noite de terça-feira, 1 de setembro, vai poder acompanhar uma comédia na programação do SBT. O canal de Silvio Santos vai exibir na Tela de Sucessos de hoje o filme Agente 86: Bruce & Lloyd Fora de Controle, de 2008, do diretor Gil Junger, e estrelado pelos atores Masi Oka e Nate Torrence. A produção mostra dois nerds muito atrapalhados que se aventuram no mundo da espionagem.

Que horas começa o filme da Tela de Sucessos hoje no SBT (01/09)?

A Tela de Sucessos vai começar nesta sexta-feira às 23h15, depois do Programa do Ratinho, segundo mostra a programação oficial do canal. A produção estadunidense é naturalmente pequena, com um total original de apenas 72 minutos. Com os intervalos, o Agente 86: Bruce e Lloyd - Fora de Controle ganhará 1 hora e meia na transmissão do canal e a partir de 00h45 cede lugar para o programa The Noite com Danilo Gentili.

O filme Agente 86: Bruce e Lloyd - Fora de Controle é um spin-off, ou seja, um derivado, do filme Agente 86, também de 2008, estrelado por Steve Carell e Anne Hathaway que foi baseado em um popular seriado dos anos 60. Neste longa-metragem de 2008, a história é centrada nos inventores Bruce (Masi Oka) e Lloyd (Nate Torrence). Eles são responsáveis pela engenhocas dos agentes que trabalham em sua organização de espionagem e mal saem do laboratório, mas um dia tudo isso muda.

Depois que inventam um poderoso e moderno dispositivo de invisibilidade, a dupla atrapalhada acaba perdendo a arma. Por isso, eles precisam descobrir onde foi parar o tal mecanismo com rapidez, antes que a K.A.OS o faça. Então de cientistas, eles precisam da noite para o dia assumirem novos papéis e desenvolverem as habilidades de um agente de campo. Porém, nada sai como o planejado e eles ficam mais perdidos do qualquer um poderia imaginar.

Para assistir o filme da Tela de Sucessos de hoje ao vivo no SBT é só conectar no canal de Silvio Santos a partir das 23h15 de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso esteja longe de casa ou prefira ver pelo celular ou computador, você pode acessar o SBT Vídeos, que libera a programação em tempo real de seu casal totalmente de graça.

Quem preferir esta opção é só acessar o endereço https://www.sbtvideos.com.br/ e depois clicar em "canais ao vivo" entre as abas superiores do site. Em seguida, é só clicar no SBT e apertar o play para a transmissão ser liberada. Não é necessário ter nenhuma conta no site.

Que filme vai passar no SBT amanhã, sábado (02/09)

Depois da Tela de Sucessos nesta sexta, a próxima exibição de filmes no SBT será no Cinema em Casa, no sábado, 2 de setembro. Neste final de semana, o especial vai começar mais cedo, a partir das 15h00, invés de 15h30, como costumam ser os horários dos filmes das tardes do canal. O longa-metragem escolhido foi Noé, de 2014, que já passou outras vezes na emissora, inclusive este ano.

A produção é dirigida por Darren Aronofsky e tem grandes nomes no elenco, como Russell Crowe, que interpreta o protagonista do título, Jennifer Connelly, que vive a esposa de Noé, Naameh, além de Anthony Hopkins, Emma Watson, Logan Lerman, Douglas Booth, Nick Nolte, entre outros. A trama segue a história descrita na Bíblia sobre um grande dilúvio que destruiu a Terra e a missão de Noé de construir uma imensa arca que abrigaria pares de todos os animais do mundo.

Assista ao trailer do filme Noé, que será exibido no sábado no SBT:

Filmes da próxima semana no SBT:

Terça-feira (05/09): Cine Espetacular - 23h15 - À Prova de Balas 2

Sexta-feira (08/09): Tela de Sucessos - 23h15 - Fuga Implacável

Sábado (09/09): Cinema em Casa - 15h30 - Dizem por Aí

