Cinema & TV

Tela Quente hoje exibe Nossos Sonhos de Claudinho e Buchecha

O filme vai ser exibido logo após Estrela da Casa

Escrito por Anny Malagolini
Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo Foto: reprodução

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 25, vai apresentar “Nossos Sonhos”, filme estrelado por Juan Paiva e Lucas Penteado e que conta a história de Claudinho & Buchecha. A exibição vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h20 (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme brasileiro “Nossos Sonhos”. O longa-metragem musical, com direção de Eduardo Albergaria, apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha (interpretados, respectivamente, por Lucas Penteado e Juan Paiva).

A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois – que começou ainda na infância – se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos.

O título da produção presta uma homenagem a uma das canções mais conhecidas do grupo, lançada em 1996. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a dupla conquistou o Brasil a partir de ritmo, poesia e músicas envolventes. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até 2002, quando Claudinho faleceu em um acidente de carro.

Hoje, a Tela Quente deve acabar por volta das 01h05.

Aproveite e confira os filmes da Sessão da Tarde da semana.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Domingo Maior hoje vai passar o filme ‘Argentina, 1985’ com astro argentino

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme A Lenda do Tarzan

Sessão da Tarde da semana de 25 a 29 traz clássicos do cinema

Quem é o pai do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo?

Afonso descobre traição de Maria de Fátima hoje em Vale Tudo

Quem saiu do Masterchef 2025: Leonela e Guilherme são eliminados

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes