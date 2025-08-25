Tela Quente hoje exibe Nossos Sonhos de Claudinho e Buchecha

O filme vai ser exibido logo após Estrela da Casa

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 25, vai apresentar “Nossos Sonhos”, filme estrelado por Juan Paiva e Lucas Penteado e que conta a história de Claudinho & Buchecha. A exibição vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h20 (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme brasileiro “Nossos Sonhos”. O longa-metragem musical, com direção de Eduardo Albergaria, apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha (interpretados, respectivamente, por Lucas Penteado e Juan Paiva).

A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois – que começou ainda na infância – se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos.

O título da produção presta uma homenagem a uma das canções mais conhecidas do grupo, lançada em 1996. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a dupla conquistou o Brasil a partir de ritmo, poesia e músicas envolventes. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até 2002, quando Claudinho faleceu em um acidente de carro.

Hoje, a Tela Quente deve acabar por volta das 01h05.

