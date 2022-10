Tela Quente hoje exibe o filme Kingsman: O Círculo Dourado

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 31/10/22, vai exibir o filme Kingsman: O Círculo Dourado, de 2017. O longa começa depois da novela Travessia, às 22 horas e 50 minutos (horário de Brasília).

O filme segue os membros de Kingsman que precisam se unir a seu colega americano, Statesman, depois que o mundo é refém de Poppy Adams e seu cartel de drogas , "The Golden Circle".

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Dia de ação na Tela Quente hoje com “Kingsman: O Círculo Dourado", um thriller de espionagem no estilo franquia. A história em quadrinhos “Kingsman” forneceu a base para “ Kingsman: The Secret Service ” de 2015, um filme de ação do tamanho de um grande sucesso com, ostensivamente, uma atitude atrevida não muito diferente da de “ Kick-Ass ” (também dirigido por Matthew Vaughn).

Já em “Kingsman: The Golden Circle”, após um ataque devastador, o quartel da Kingsman é destruído. Precisando de apoio, Eggsy e Merlin viajam para os Estados Unidos à procura da Statesman, uma organização secreta aliada. Juntos, eles irão combater as ameaças de Poppy, responsável pelo ataque e líder do círculo dourado.

No longa é apresentando personagens como Channing Tatum , Jeff Bridges e Halle Berry, é ainda mais longo que o primeiro filme, com duas horas e 20 minutos.

Se você quer fora de controle e ação exagerada, este é o filme para você, às vezes pode ser um pouco demais . Esta sequência tem um elenco incrível e um enredo de história que é realmente muito relevante.

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

Quem é o vilão em Golden Circle?

Poppy Adams é a principal antagonista de Kingsman: The Golden Circle. Ela é uma notória criminosa e uma empreendedora global. Mais precisamente, ela é a CEO do The Golden Circle, um cartel de drogas com o monopólio de todas as principais drogas recreativas.

Elton John estava em Kingsman Golden Circle?

Sir Elton John é um cantor e ator inglês. Ele retrata uma versão fictícia de si mesmo no filme de 2017 Kingsman: The Golden Circle . O ator de Eggsy, Taron Egerton interpretou Elton em sua cinebiografia, Rocketman.

Em que ordem devo assistir Kingsman?

Kingsman: O Serviço Secreto (2014) Kingsman: O Círculo Dourado (2017) O Homem do Rei (2021) Kingsman: O Sangue Azul (2023)

