Tem jogo de futebol na Globo hoje? Programação de quarta-feira (08/02)

Disputas nos Estaduais, jogo da semifinal no Mundial de Clubes e decisão na Supercopa do Brasil no futebol feminino. Mesmo com uma agenda recheada de confrontos, a Rede Globo não transmite futebol em sua programação nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, tanto no período da tarde como a noite.

Globo não transmite futebol hoje

A Globo optou por não transmitir jogos de futebol nesta quarta-feira em sua programação. Após o capítulo inédito da novela Travessia, o programa Big Brother Brasil começa às 22h25 (horário de Brasília), de acordo com a programação disponível no site da emissora. Depois, o Cinema do Líder com o filme "Heróis de Fogo" será transmitido para todo o Brasil a partir das 23h20, horário de Brasília.

Na sinopse disponível, o filme trata sobre uma história emocionante de bombeiros e equipes de resgate. A película é de 2021 e tem facilidade russa, sob direção de Konstantin Khabenskiy.

Assista ao trailer do filme.



Qual é o próximo jogo na emissora?

A TV Globo transmite o duelo entre Corinthians e Internacional na semifinal da Supercopa do Brasil Feminina amanhã, quinta-feira em 9 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília) para todo o Brasil.

A partida define quem será o segundo finalista da competição de futebol feminino. Do outro lado, Flamengo e Real Brasília disputam a vaga. A final está marcada para domingo, 12 de fevereiro.

A transmissão terá a estreia de Natália Lara nas narrações da Globo, ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira. Todas as plataformas da emissora vão retransmitir a partida.

Corinthians x Internacional

quando: quinta-feira, 09/02

horário 16h20 (Horário de Brasília)

Onde: Neo Química Arena, em São Paulo

Programação da Globo hoje

Sem futebol nesta quarta-feira, veja como fica a programação da Globo.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:35 Sessão Da Tarde – A Seleção

17:15 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:25 Mar do Sertão

19:10 Jornal Local

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 BBB 23

23:20 Cinema Do Líder - Heróis De Fogo

01:10 Jornal da Globo

Leia também:

Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias