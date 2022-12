Tem jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira - 28/12

Última quarta-feira do ano, 28 de dezembro de 2022, tem jogo na Globo hoje? Saiba o que vai passar na programação da emissora carioca por todo o Brasil e quais os próximos jogos que serão transmitidos no canal.

Leia também: Horário do jogo das Estrelas 2022 hoje no Maracanã: como assistir ao vivo

Vai passar jogo na Globo hoje?

Não tem jogo na Globo hoje, quarta-feira 28 de dezembro de 2022 durante a última semana do ano. No Brasil, os campeonatos só retornam em janeiro do ano que vem.

Com a Copa do Mundo do Catar realizada em novembro e dezembro deste ano, todas as competições sofreram alterações, inclusive no Brasil como o Brasileirão, Libertadores e até a Copa do Brasil. Por isso, os confrontos só estarão de volta na programação da Globo em 2023.

Sem futebol, a Rede Globo transmite nesta quarta-feira às 22h25 (horário de Brasília) o capítulo inédito da série norte-americana "This Is Us", logo após a novela Travessia. A trama conta a história da família Pearson ao longo das décadas.

O torcedor também pode assistir a programação da Globo na plataforma de streaming GloboPlay.

Qual é o próximo jogo na Globo?

Sem torneios para exibir neste fim de ano, a Rede Globo só volta a exibir futebol com os Campeonatos Estaduais, entre janeiro e fevereiro de 2023.

Em Minas Gerais, por exemplo, a emissora tem os direitos de transmissão do campeonato e por isso vai transmitir alguns dos embates em seu canal principal e afiliadas. O mesmo acontece com o Campeonato Gaúcho, no Rio Grande do Sul.

O Campeonato Pernambucano é um dos que a Globo vai exibir. No dia 08 de janeiro, domingo, a emissora deve exibir jogos da primeira rodada, como Caruaru City e Santa Cruz, ou Belo Jardim e Salgueiro.

A emissora carioca ainda não divulgou a programação de jogos em janeiro de 2023.

Programação da Globo hoje

Como não tem jogo na Globo hoje, a programação na emissora segue a mesma em todo o Brasil. No horário do futebol, a Globo transmite o Jornal Nacional e, após o telejornal, exibe a novela Travessia.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:30 Chocolate com Pimenta

15:30 Sessão Da Tarde – Idas e Vindas Do Amor

17:15 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei Do Gado

18:25 Mar do Sertão

19:10 Jornal Local

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 This Is Us

23:55 Jornal Da Globo

00:00 Reapresentação Novela II - Cara e Coragem

01:30 Comédia Na Madruga I

LEIA TAMBÉM:

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?

10 maiores salários de jogadores de futebol em 2022