Horário do jogo das Estrelas 2022 hoje no Maracanã: como assistir ao vivo

Mantendo a tradição anual, nesta quarta-feira, 28 de dezembro, o Estádio do Maracanã recebe a 18ª edição do Jogo das Estrelas, evento que reúne famosos para uma partida beneficente de futebol. Com início às 18h (horário de Brasília), saiba como assistir ao jogo das Estrelas 2022 hoje e quem vai participar da grande festa do anfitrião Zico.

Como assistir o Jogo das Estrelas 2022 hoje ao vivo?

O SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, transmite o jogo das Estrelas 2022 hoje a partir das 18h (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Quem não é assinante do canal pago pode acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming, disponível para assinatura no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

A transmissão contará com o jogo dos artistas e o jogo das estrelas ao vivo no SporTV.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Programação do Jogo das Estrelas 2022

Além dos grandes jogadores em campo para o jogo das estrelas, o evento beneficente criado por Zico também contará com uma partida amistosa entre famosos e até show para o público presente no Maracanã.

Esta é a 18ª edição do evento e, por isso, Zico promete grandes emoções em campo, além de homenagens para os jogadores que estarão presentes.

Os portões serão abertos às 16h (Horário de Brasília) para o público. Mais tarde, as 18h, começa o Jogo dos Artistas, cuja programação não foi divulgada. Mais tarde, Diogo Nogueira se apresenta e, só então, a partir das 20h (horário de Brasília), começa o duelo entre os jogadores e ex-jogadores.

16h - abertura dos portões no Maracanã

18h - Jogo dos Artistas

20h - Show de Diogo Nogueira

20h30 - Jogo das Estrelas 2022

Quem vai jogar o Jogo das Estrelas 2022?

Participam do Jogo das Estrelas 2022 figuras como Lugano, Everton Ribeiro, Adriano Imperador, Diego Ribas, Léo Moura, Grafite, Hernane, Zé Roberto e o anfitrião Zico. Porém, o grande destaque da edição é Endrick, joia do Palmeiras de apenas 16 anos.

Depois de conquistar 14 títulos com o alviverde, sendo Copinha, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista nas categorias de base, o atacante foi vendido para o Real Madrid pelo clube paulista.

Para o jogo dos artistas, o evento não confirmou quem estará presente.

Confira os jogadores confirmados para o jogo das Estrelas 2022 nesta quarta-feira, confronto principal da noite com início às nove da noite, horário de Brasília.

Zico

Arrascaeta

Gabriel (Goleiro)

Carlos Germano (Goleiro)

David Luiz

Everton Ribeiro

Adriano Imperador

Júnior

Endrick

Petkovic

Diego Ribas

Juan

Aldair

Mauro Silva

Jardel

Richarlyson

Dodô

Lugano

Sávio

Ronaldo Angelim

Zé Roberto (Palmeiras)

Elias

Hernane Brocador

Gilberto

Zé Roberto

Djalminha

Sorin

Renato Gaúcho

Grafite

Mozer

Andrade

Nunes

Mauro Galvão

Tita

Adílio

Dedé

Jeffinho

Léo Moura

Marcos Paulo

Magrão

Ramon Menezes

Luizinho

Carlos Alberto Santos

Bruno Mendes

Lúcio Flavio

Júlio Cesar (Goleiro)

Alex Dias

Fernando

