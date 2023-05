Quando descobrem que Caio comprou as sementes para Aline?

Rico e influente na cidade, Antônio (Tony Ramos) fez com que Aline (Barbara Reis) não conseguisse comprar suas sementes. Mas ela acabou as conseguindo por conta da ajuda de Caio (Cauã Reymond), que pediu o auxilio do tio e agiu escondido. No entanto, algumas pessoas já descobriram a atitude do rapaz, como Daniel (Johnny Massaro). Agora, a grande dúvida é, quando Antônio descobre quem comprou as sementes para Aline em Terra e Paixão? Revelação terá consequência.

Antônio vai tirar filho da sucessão após descoberta - Terra e Paixão

O aguardado momento em que Antônio descobrirá que foi o próprio filho que comprou as sementes para Aline será nos capítulos dos dias 17 e 18 de maio, quarta-feira e quinta-feira, segundo adiantam os resumos da novela da Globo.

Ainda não foi revelado se Daniel conta para o pai o que descobriu sobre Caio, mas é mostrado no resumo de Terra e Paixão que Antônio colocará o filho contra a parede e perguntará se foi ele quem deu as sementes para Aline. Ele enfrentará o patriarca e, sem saída, confessará o que fez. Tudo acontecerá após uma discussão feia entre Caio e Irene. Daniel também vai se envolver na discussão e acabará brigando com o irmão.

O primogênito deixará o pai furioso e Antônio então resolverá excluir o filho de sua sucessão nos negócios. O personagem de Cauã Reymond afirmará que tem direito, já que é o filho mais velho, mas Antônio não vai querer saber se conversa e dirá que a sucessão ficará apenas para Daniel e Petra. O rapaz então decidirá enfrentar o pai e eles entrarão em uma guerra.

Apesar de golpe duro do pai, Caio terá carta na manga

Depois que decidir enfrentar o pai, Caio conseguirá desestabilizar a família. No capítulo do dia 20 de maio, sábado, Caio vai se reunir com os parentes e fará um grande anúncio: ele dirá que metade de tudo que é do pai pertence a ele. Ele alegará que metade dos bens do pai é seu por conta da herança de sua mãe, que nunca chegou em suas mãos. Antônio não gostará nada da atitude do filho e expulsará o filjo de casa.

O personagem de Cauã Reymond arranjará advogado e entrará na justiça. Silvério Mesquita (Samir Murad), advogado de Antônio, terá péssimas notícias para o patrão: Caio tem realmente direito a parte do patrimônio do fazendeiro que corresponde à herança da mãe. Ele aconselhará que o vilão se faça de pai amoroso, pelo menos enquanto o processo ainda estiver na justiça.

Quem se aliará a Caio e o ajudará na batalha será Cândida (Susana Vieira). A dona do bar de Nova Primavera gosta muito do rapaz por ter sido amiga da mãe dele, Agatha (Bianca Bin). Dona de todos os segredos da cidade, ela vai ameaçar contar tudo o que sabe sobre o passado de Irene se a megera resolver prejudicar o rapaz.

