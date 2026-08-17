Domingo Maior hoje (16/08): Globo exibe Legado Explosivo com Liam Neeson

Querendo levar uma vida honesta, um famoso ladrão de bancos se entrega, apenas para ser traído por dois cruéis agentes do FBI. Essa é o pontapé do filme Legado Explosivo, estrelado por Liam Neeson e escalado para o Domingo Maior hoje. A transmissão do filme começa na madrugada de segunda, às 00h25.

Spoiler: o que acontece em Legado Explosivo

O filme começa com Tom Carter, também conhecido como “O Bandido que Entra e Sai” (Liam Neeson), arrombando um cofre, já que este é o último roubo que ele planeja realizar. Mais tarde, ele vai procurar emprego em um depósito de autoarmazenagem, onde conhece Annie (Kate Walsh), uma estudante de pós-graduação. Enquanto Tom se prepara para ganhar a vida honestamente, ele se vê conversando com Annie, e ela parece achá-lo encantador.

Um ano depois, Tom e Annie estão namorando. Ele a leva para um apartamento que quer comprar para os dois, mas tecnicamente estão invadindo o imóvel. Ela gosta do lugar, e ele está se preparando para construir um futuro estável para ambos.

Na cidade, o agente do FBI Meyers (Jeffrey Donovan) vai trabalhar com seu cachorro. Ele conta ao seu superior, o agente Baker (Robert Patrick), que está se divorciando e que sua esposa o deixou ficar com o cachorro. Momentos depois, Tom liga para o escritório para se entregar e revelar ser o Bandido da Entrada e Saída, além de reclamar que odeia esse apelido. Como o FBI já obteve várias confissões do Bandido, eles não acreditam nele e perguntam por que ele quer se entregar. Ele diz que está apaixonado por Annie e que quer um novo começo. Sem se convencer, Baker envia os agentes Nivens (Jai Courtney) e Hall (Anthony Ramos) para interrogar Tom.

Quando os dois agentes chegam ao apartamento de Tom, ele lhes conta sobre um depósito contendo todo o dinheiro que acumulou de roubos anteriores. Os agentes vão até o depósito e ficam surpresos ao descobrir que Tom estava falando a verdade, já que ele tem milhões de dólares escondidos lá. Nivens tenta convencer Hall a participar de um esquema para que eles fiquem com o dinheiro, pois sabe que Hall precisa de uma renda extra para sustentar sua família. Hall, a contragosto, concorda. Na saída, os agentes encontram Annie e mentem, dizendo que conhecem Tom.

Os agentes retornam ao apartamento de Tom. Nivens saca sua arma numa tentativa de executar Tom ali mesmo e roubar o dinheiro, mas o plano é interrompido quando Baker aparece no apartamento. Por impulso, Nivens atira e mata Baker. Tom luta com Nivens e Hall, e acaba caindo de uma janela junto com Nivens, justamente quando Annie passa por perto. Apesar do horror, Tom diz para ela correr enquanto fogem dos agentes corruptos. Enquanto isso, Nivens e Hall fogem de carro tentando encobrir a história, com Nivens querendo incriminar Tom. Hall também sabe que Tom pegou sua arma.

Tom leva Annie para um lugar seguro, mas é forçado a confessar ali mesmo seu passado como ladrão. Ele conta a verdade para Annie, mas diz que realmente quer fazer o certo por ela. Ela fica muito consternada com a notícia, mesmo enquanto Tom tenta ser sincero sobre suas intenções. Nivens e Hall os perseguem na estrada até que o carro de Tom bate. Ele e Annie se escondem em um estacionamento até despistarem Nivens, e Tom liga outro carro para fugir. Ao mesmo tempo, Meyers vai ao apartamento e encontra o corpo de Baker, e mais tarde precisa informar a esposa de Baker sobre sua morte.

Tom e Annie vão a um parquinho por um tempo. Ela ainda está brava por ter descoberto a verdade sobre ele. Ele conta como seu pai perdeu o emprego depois que o CEO da empresa desviou dinheiro dos funcionários, e como seu pai cometeu suicídio dirigindo em alta velocidade contra uma árvore. Mais tarde, Tom roubou o mesmo CEO. Ele admite que roubar lhe dava sentido à vida, mas tudo mudou quando conheceu Annie. Ela lentamente começa a perdoá-lo, e ele a leva para casa em segurança.

Pela manhã, Meyers investiga o passado de Tom com Nivens e Hall depois que o ex-agente mente para Meyers sobre quem matou Baker. Eles descobrem que seu verdadeiro sobrenome é Dolan e que ele era um fuzileiro naval, onde aprendeu sobre explosivos e demolição. Ao mesmo tempo, Tom investiga informações sobre Nivens.

Annie liga para Tom para pedir imagens do depósito que incriminariam Nivens e Hall pelo roubo do dinheiro. Quando Annie vai buscar as imagens, ela é encontrada por Nivens, que a ataca. Apesar de Annie lutar, Nivens a nocauteia. Ele tenta matá-la a tiros, mas Hall intervém e pega as imagens de segurança de Annie. Tom encontra Annie e a leva para um hospital. Ele então contata Nivens e Hall, e Meyers escuta a conversa pelo telefone. Tom confronta Nivens pelo ataque a Annie, mas ele nega, e Tom jura ir atrás dele.

Um policial próximo reconhece Tom e o persegue. Nivens e Hall ficam sabendo disso e também o perseguem. Tom consegue despistar o outro policial e se esconde até avistar os agentes, momento em que dá ré com sua van e bate no carro deles. Nivens atira em Tom, mas ele foge e o despista. Ele encontra Meyers e luta brevemente com ele até que este o assegura de que está do seu lado e que não matou Baker. Depois de contar a Meyers sobre a hospitalização de Annie, o agente vai até o quarto dela, onde mais tarde vê Nivens chegando para terminar o serviço, mas ele vai embora ao ver Meyers.

Mais tarde naquela noite, Hall está na cama com sua esposa Beth (Jasmine Cephas Jones) conversando sobre seus sentimentos pessoais. Ele então vai até a garagem, onde é surpreendido por Tom. Hall conta a ele que tudo foi obra de Nivens e entrega a Tom as imagens de segurança. Ele também avisa Tom que Nivens tentará matar Annie, então vai visitá-la e a encontra acordada. Ele consegue tirá-la de lá e levá-la para um quarto seguro.

Annie acompanha Tom em sua busca por Nivens. Ele planta uma bomba na casa de Nivens e o avisa com tempo suficiente para fugir antes de explodir a casa. Tom sabia que Nivens o levaria ao local onde ele e Hall guardavam o dinheiro roubado, enquanto Annie espera por Meyers no depósito para encontrar o restante do dinheiro de Tom. Tom encontra Nivens e Hall lá, o que leva a um tiroteio no qual Hall é morto. Nivens tenta escapar novamente e foge de carro até que Tom liga para ele e diz que colocou outra bomba em seu carro, sensível à pressão e que detonará com o menor movimento. Nivens não tem escolha a não ser parar e esperar a chegada do esquadrão antibombas. Quando chegam, descobrem que a bomba não explodiu. Com Meyers tendo uma gravação onde Nivens e Hall discutem explicitamente sobre o assassinato de Baker, e com Nivens portando dinheiro roubado, Meyers ordena que os federais o prendam.

Do lado de fora da sede do FBI, Annie conversa com Meyers, pedindo que ele pegue leve com Tom. O próprio Tom liga para Meyers para se entregar, e Meyers concorda em tentar ajudar Tom a conseguir uma pena mais leve. Tom e Annie então se abraçam.