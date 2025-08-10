Temperatura Máxima exibe o filme Arranha-Céu no Dia dos Pais

Na Temperatura Máxima hoje, dia 10 de agosto, a TV Globo vai passar o filme Arranha-Céu. A exibição do longa começa às 12h35 (de Brasília) na TV Globo, logo após o Esporte Espetacular.

História do filme da Temperatura Máxima hoje

O filme Arranha-Céu na Globo traz uma história de Will Sawyer, um ex-agente do FBI e veterano de guerra dos EUA que agora avalia a segurança de arranha-céus. Durante uma missão na China, o prédio mais alto e seguro do mundo pega fogo, e Will é incriminado. Agora procurado e em fuga, ele precisa encontrar os responsáveis, limpar seu nome e, de alguma forma, resgatar seus familiares quando eles ficam presos no inferno.

O elenco conta com os atores Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes.

Assistir Temperatura Máxima hoje pelo Globoplay

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.