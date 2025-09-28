Cinema & TV

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Guardião das Galáxias

Filme começa logo após o Globo Esporte

Escrito por Anny Malagolini
Temperatura Máxima hoje Foto: divulgação

Após o Globo Esportes, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 28 de setembro, vai exibir “Guardião das Galáxias”, a partir das 12h30. A duração original total do filme é de duas horas.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

Peter Quill foi abduzido da Terra quando ainda era criança. Adulto, fez carreira como saqueador e ganhou o nome de Senhor das Estrelas. Quando rouba uma esfera, na qual o poderoso vilão Ronan, da raça Kree, está interessado, passa a ser procurado por vários caçadores de recompensas.

Para escapar do perigo, Quill une forças com quatro personagens fora do sistema: Groot, uma árvore humanoide, a sombria e perigosa Gamora, o guaxinim rápido no gatilho Rocket Racoon e o vingativo Drax, o Destruidor. Mas o Senhor das Estrelas descobre que a esfera roubada possui um poder capaz de mudar os rumos do universo, e logo o grupo deverá proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia.

O elenco conta com Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker e Karen Gillan.

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.

Ainda hoje, a partir das 00h40, a emissora exibe no Domingo Maior o filme “Cópia – De Volta a Vida. Nele, um ousado biólogo sintético, depois que um acidente de carro mata sua família, não vai parar por nada para trazê-los de volta, mesmo que isso signifique enfrentar um laboratório controlado pelo governo, uma força-tarefa policial e as leis fisiológicas da ciência.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da semana

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

