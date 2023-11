Terra e Paixão: Agatha morre envenenada?

Os dias estão contados para Agatha (Eliane Giardini), que será assassinada nos capítulos de dezembro do folhetim de Walcyr Carrasco. Agatha será envenenada? Uma das maiores vilãs de Terra e Paixão será encontrada sem vida pelo delegado Marino (Leandro Lima), que abrirá uma investigação minuciosa do caso.

Veja: quem mata Agatha em Terra e Paixão

Como Agatha vai morrer em Terra e Paixão

A morte de Agatha em Terra e Paixão promete muitas reviravoltas na novela Terra e Paixão, isso porque a megera será encontrada baleada nas escadas da casa dos La Selva, mas a verdadeira causa de seu morte só será revelada mais tarde. O delegado Marino descobrirá que a Agatha foi envenenada depois que o resultado da autópsia for liberado, segundo mostram os resumos.

As últimas cenas da vilã serão no capítulo do dia 7 de dezembro e a partir daí o folhetim contará com uma série de suspeitos para esse mistério. Com o resultado do necrotério sobre o envenenamento de Agatha, Marino começará a investigar o caso com um novo viés, o de que dois criminosos podem ser responsável pelo assassinato, um que tenha administrado o veneno e outro culpado por atirar no corpo da malvada.

As pistas serão escassas de início e o delegado terá que se virar para encontrar o assassino, mas a boa notícia que surgirá na investigação será uma prova física do criminoso. Durante uma busca na mansão, um dos peritos encontrará uma pulseira e a entregará para Marino. Logo de cara o delegado não saberá a quem ela pertence, mas ela poderá se tornar peça chave no caso.

Muitos serão suspeitos do assassinato, como Irene (Gloria Pires), que nunca escondeu seu ódio da rival e mandou um caixão para Agatha no dia do casamento da interesseira com Antônio (Tony Ramos). Além disso, Luigi (Rainer Cadete) também ficará na mira, pois a verdade sobre suas finanças e golpes em mulheres ricas será descoberta pela vilã de Eliane Giardini pouco antes de morrer.

Hélio (Rafa Vitti) é o filho mais próximo de Agatha e ficará devastado com a situação. No entanto, esta será a situação perfeita para o rapaz escapar do plano que a megera tanto queria que ele fizesse parte, mas estava relutante - o de ajudá-la a roubar o dinheiro La Selva - e enfim terá paz para ficar com Petra (Debora Ozório). A mocinha vai descobrir a verdade sobre a identidade do amado pouco antes do assassinato de Agatha, mas em algum momento deverá perdoá-lo, devido ao amor genuíno entre eles.

Após morte de vilã, Antônio voltará para Irene

Antônio vai ir parar no hospital pouco depois da morte de Agatha e ao que tudo indica nos resumos, por culpa das ervas que a megera fica dando em chás para o marido, que entre o público acredita-se ser veneno. Como a malvada vai bater as botas antes de dar uma dose suficiente para matá-lo, seu tempo internado no hospital acabará salvando sua vida.

Com isso, ele retornará alegre para casa, fará um grande banquete para celebrar e logo depois arranjará um novo amor antes mesmo de o corpo de Agatha esfriar. A nova mulher do fazendeiro será ninguém mais, ninguém menos que sua ex-esposa Irene, segundo apuração da coluna de Anna Luiza Santiago no O Globo.

De acordo com a publicação, Irene vai aparecer sem avisar no jantar especial de Antônio, o que deixará o ricaço furioso. O ex-casal então irá até o escritório do fazendeiro e trocará acusações, já que ambos foram infiéis durante o casamento.

Porém, a briga acabará se tornando uma reconciliação, eles se beijarão e logo partirão para a cama. Os dois então vão resolver esquecer os conflitos recentes e retomar o relacionamento.

Leia também - Refém de Sidney, Tadeu morre em Terra e Paixão?