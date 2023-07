Terra e Paixão: Petra revela segredo e Irene aproveita para ficar com Luigi

O segredo de Petra será revelado no capítulo desta terça-feira, 11. A mocinha contará para Luigi o motivo que causou a anulação do seu primeiro casamento e o porquê de não querer transar com ele. A descoberta fará com que Irene se aproxime do genro com segundas intenções.

O que a Petra tem em Terra e Paixão?

Depois de Irene dizer que Petra deve ficar de olho no marido, a "miss tarja preta" vai abrir o jogo com Luigi. "A minha mãe me deu conselhos... Sobre nós... nossa vida sexual...Ela acha que a gente... que eu devo apimentar a nossa relação na cama... pra manter o casamento", começará a dizer.

Luigi questiona a esposa, mas fica chocado com a resposta que ela dá. "Eu tenho horror a sexo. Eu fazia esforço pra você não perceber... pra me entregar. Agora não dá mais, não dá mais. Eu não suporto ser tocada por um homem, não suporto intimidade. Me perdoa", confessa.

Depois que Irene descobre o segredo da filha, a matriarca tenta convencê-la a transar com o marido, conforme adiantado pela jornalista Débora Lima, do Notícias da TV. "Luigi cuida de você, tenta ajudar com os remédios, trabalha na empresa. Que mulher não consegue fazer sexo? Tudo bem não gostar todas as vezes, mas tem que se esforçar, filha. Minha avó dizia que erguia a saia e rezava. E teve 15 filhos, imagine", diz.

"Mãe, com os remédios, eu até conseguia ir contra a minha vontade. Acho que nem tinha nenhuma vontade. Mas agora não quero mais, não consigo", responderá Petra. Irene recomendará que a filha comece a fazer terapia, mas ela vai se recusar. "Não, mãe, agora eu caí em mim. Resolvi ser franca comigo, com o mundo. Posso continuar casada, mas sem sexo", dirá.

Apesar da resistência da agrônoma, Petra e Luigi irão consultar um psiquiatra. O médico recomendará que o casal durma em quartos separados até que se entenda de onde vem esse trauma da jovem.

Veja: Novo segredo de Ademir vem à tona em Terra e Paixão

Irene engata caso com Luigi italiano

Depois da revelação do segredo de Petra, Irene e Luigi vão ficar cada vez mais próximos, e vilã começará a se insinuar para o italiano.

Luigi se lamentará com a sogra, que dirá: "um homem tão atraente como você". O golpista dirá que se sente humilhado e que o melhor a se fazer é se separar de Petra, mas a madame o convencerá a manter o relacionamento. "Não volte, tudo tem solução, continue ajudando a Petra, fique na empresa. Não tome nenhuma decisão precipitada. E se eu puder te ajudar, te consolar..." dirá ela, abraçando o genro.

De acordo com o jornalista Kaká Meyer, do Observatório na TV, Irene e Luigi vão ter um romance proibido e armar para ficarem com toda a fortuna da família La Selva. No entanto, Antônio (Tony Ramos) vai flagrar a esposa na cama com o personagem de Rainer Cadete e expulsar a mulher de casa, que fugirá com o amante.

Apesar de acreditar que se deu bem ao lado de Luigi, Irene será traída pelo golpista. O italiano roubará tudo o que eles conseguiram pegar e vai fugir sozinho para a Itália, deixando a madame na miséria.

Vale lembrar que a história ainda pode mudar. Walcyr Carrasco está mexendo no folhetim e adiantando algumas reviravoltas que só estavam previstas para acontecer mais adiante, como a morte de Daniel (Johnny Massaro), devido ao ibope em baixa. Com a revelação de alguns dos segredos dos personagens, a trama reagiu e viu a média de audiência subir nos últimos capítulos exibidos.

Veja: O que acontece com Caio e Graça em Terra e Paixão?