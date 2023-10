Terra e Paixão: Petra se lembra da pessoa que abusou dela

Petra (Debora Ozório) se internou voluntariamente e tem se tratado com Marta (Kika Kalache). A terapia para cuidar de seus traumas começará a ter resultado nos próximos capítulos de Terra e Paixão, quando Petra recordará o rosto do homem que abusou dela na infância.

Quem abusou de Petra em Terra e Paixão

Petra vai se lembrar da pessoa que abusou dela durante uma sessão de terapia com Marta na novela Terra e Paixão. A cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 26 de outubro, mas embora tenha recordação do rosto do homem, ela não revelará seu nome para a terapeuta, e nem para os familiares.

É possível que durante a recordação da jovem, o público não veja o rosto do mau-caráter no flashback, já que desdobramentos desta descoberta ainda não serão abordados. Enquanto isso, o público apontou vários suspeitos nos últimos meses, entre eles estão Tadeu (Claudio Gabriel), Andrade (Ângelo Antônio) e até Silvério (Samir Murad) foram citados. Também é possível que algum funcionário rural de Antônio seja o responsável.

O que se sabe sobre a identidade do homem até agora é que ele deve ser branco e com idade para ser pai de Petra, já que a moça confundiu o abusador com Rodolfo (Eduardo Lago) alguns capítulos atrás. Ao ver o homem, ela pensou que se tratava do mau-caráter e quase acertou o pai de Franco (Gil Coelho) com um tiro, mas depois percebeu o engano.

Petra e Hélio ficam juntos?

Agora que foi confirmado na novela Terra e Paixão que Hélio (Rafa Vitti) é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini), a dinâmica da dupla pode mudar. Isso porque mãe e filho revelaram ao público em uma conversa que a aproximação do rapaz de Petra foi proposital para que o jovem ficasse perto do dinheiro e a sucessão da família La Selva. Mas o rapaz confessou que não quer continuar mentindo para a namorada, por quem se apaixonou de verdade.

Como o autor Walcyr Carrasco não desperdiça a chance de um bom conflito, é muito provável que no futuro da história Petra descubra que Hélio se aproximou dela por interesse. A revelação deve balançar o romance do casal, mas como Hélio foi o único homem com quem ela realmente conseguiu se abrir e ele se dispôs a ficar do lado dela durante o tratamento, é possível que a jovem o perdoe.

Por enquanto, Agatha não vai permitir que Hélio conte a verdade sobre sua identidade e o plano deles para encher os bolsos em Nova Primavera, então o assunto continuará em segredo. No entanto, nos próximos capítulos, Anely (Tatá Werneck) vai começar a desconfiar da relação deles, o que pode colocar tudo a perder.

Além disso, Caio (Cauã Reymond) já descobriu que a mãe tem um terceiro filho e começará uma busca pelo paradeiro do terceiro irmão. Então o herdeiro pode acabar chegando até os dois antes que Hélio tenha a chance de contar a verdade para Petra e os demais.

