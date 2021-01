The Voice 2021: o que o programa tem de novo?

Neste domingo, dia 17 de janeiro, a TV Globo vai estrear mais um programa que deve emocionar os telespectadores da atração. Com grande sucesso já garantido, a emissora estreia o The Voice 2021, que conta com apenas participantes acima de 60 anos de idade, que terão a chance de cantar, se emocionar e quem sabe até seguir carreira de artista, afinal, nunca é tarde para recomeçar.

O que mais terá no The Voice 2021?

A edição intitulada como The Voice+, também chega com grandes novidades na área dos jurados. Além de trazer grandes histórias e variedades entre os participantes da vez, o reality também conta com estrelas da música que ajudaram os novos talentos na corrida para chegar a final. A equipe de jurados terá a cantora Ludmilla, de 25 anos, atuando como técnica pela primeira vez.

Aliás, durante a coletiva de imprensa virtual para a divulgação do programa, a estreante do The Voice 2021 da Globo disse. “Pensei: ‘A galera vai cair matando em cima de mim por eu ter só 25 anos e estar julgando a galera que é bem mais madura do que eu’. Mas botei na ponta do lápis e vi tudo o que eu consegui construir na vida, os lugares em que cheguei. Sou muito determinada e sei o que o público gosta de ouvir”, revelou a cantora durante entrevista captada pelo portal Notícias da TV.

Quem também está no comando do time de jurados desta edição especial é o cantor Daniel, a cantora Claudia Leitte e o ator e cantor de pagode Mumuzinho. Depois de seis anos fora do programa, Daniel disse: “Sempre me considerei parte dessa família, mesmo de longe, estive sempre acompanhando e curtindo os programas. Chegar nesse formato diferente, tendo entre as vozes pessoas mais experientes, mais maduras, é um grande presente.”

Mumuzinho, que entrou para a família na temporada de 2020 do The Voice Kids, após assumir a cadeira de Claudia Leitte devido quarentena nos Estados Unidos, refletiu: “As histórias de vida dessas pessoas é que impactam. A voz é só um detalhe. A gente está aprendendo muito, o programa está muito universal”. Falando de Claudia Leite, ela revelou estar feliz com sua volta do programa. “Fiquei emocionada em ser convidada para estar em mais essa nova etapa da família The Voice 2021. Recebi a ligação em plena pandemia e me senti muito amada e amparada pela equipe, pois fizeram questão de pontuar todos os cuidados que teremos por conta de toda a situação, pensando na saúde de todos”, disse.

Como funcionarão as dinâmicas de fases?

Audições às cegas: Nesta primeira etapa, os candidatos selecionados pela produção especialista do programa, farão apresentações e serão avaliados apenas pelo voz. Se gostarem, os técnicos aprovam o participante virando a cadeira para ele. Caso aconteça mais de um jurado, o cantor terá que escolher com qual técnico ficará.

Tira-teima do The Voice 2021: Nesta segunda etapa, os participantes começaram a fazer apresentações individuais. Os técnicos terão que escolher oito vozes de fora de seu time, eliminando as outras quatro.

Top dos Tops: Avaliando as apresentações individuais, os técnicos terão que escolher quatro das oito vozes para permanecer na disputa.

Semifinal: Cada técnico terá a difícil missão de eliminar metade dos participantes de sua equipe, restando apenas dois de cada um. Assim, os escolhidos estão na final.

Final do The Voice 2021: Após apresentações ao vivo, o público decidirá quem tem a melhor voz e que deve ser o grande campeão da temporada.

No total, serão 48 vozes aprovadas, sendo 12 em cada time. O The Voice 2021 vai ao ar hoje, logo após a Temperatura Máxima, a partir das 14h 20min, com apresentação de André Marques e Thalita Rebouças.

